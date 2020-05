KAKO JE UHVAĆEN ‘KRALJ PRIJEVARA I TRANSFORMACIJA’: Talijanski Rom s hrvatskom putovnicom izveo je dvije filmske pljačke

Talijanska je policija gotovo dvije godine nakon uhićenja Nenada Jovanovića, čovjeka s Interpolove tjeralice, objavila detalje dviju spektakularnih krađa koje je počinio u Milanu i Monzi

Talijanski Rom s hrvatskom putovnicom, 46-godišnji Nenad Jovanović, pao je u ruke milanske policije nakon velike i dugotrajne akcije u kojoj su, osim njega, privedena još četvorica Talijana te zaplijenjeno više od tri milijuna eura vrijedne imovine.

Corriere della Sera piše o Jovanoviću kao o “kralju prijevara”, a mnogi ga talijanski mediji nazivaju i “kraljem transformacija” te “prevarantom stoljeća”, opisujući ga više kao umjetnika, nego kao kriminalca. Naime, on se godinama uspješno skrivao iza identiteta diplomata, trgovaca nekretninama ili umjetninama te visokopozicioniranih osoba, kako bi se uvukao u svijet bogatih te ih iskoristio. Imao je na desetke lažnih putovnica, a svoj identitet je pomno birao kako bi lakše došao do plijena.

Dva remekdjela i dijamanti

Policija je ovih dana, gotovo dvije godine nakon uhićenja, javno objavila dijelove svoje istrage protiv njega. On se, prema tim dokumentima, u travnju 2017. godine predstavljao kao Samuel Abraham Lewy Graham, rabin i židovski diplomat u Milanu, kako bi nakon nekoliko mjeseci, uspio uvjeriti prodavača umjetnina te vlasnika galerija u Sardiniji i Londonu da mu proda dvije slike: Renoirovu “Djevojku na livadi” i Rubensovu “Svetu obitelj”. Njihova se vrijednost procjenjuje na 26 milijuna eura, no on nije platio ni centa.

On je sa četiri svoja pomagača preuredio jedan stan u Monzi kako bi izgledao kao obližnje albansko veleposlanstvo. S izvjesnim galeristom Davidom dogovorio je da slike stignu u dva drvena sanduka, a Jovanovićevi su ljudi potom, pod krinkom provjere autentičnosti, otišli u drugu sobu, a zatim i izašli iz zgrade na sporedni ulaz. Prodavač i njegovi ljudi su ih pokušali pratiti, no bezuspješno. Slike su pronađene mjesec dana poslije u jednom milanskom skladištu.

Iako je već bio u kućnom pritvoru uz posebnu prismotru tužiteljstva, Jovanović je krajem prošle godine prijavljen zbog još jedne velike pljačke. Naime, u jednom milanskom hotelu on je prodavaču dijamanata, glumeći da je trgovac nekretninama, predao torbu s tri milijuna krivotvorenih eura.

Bogatstvo bez pokrića

Talijanske su vlasti posumnjale u Jovanovića i njegovu obitelj, jer su vidjeli da su stekli ogromno bogatstvo bez legalnog izvora prihoda. Inspektori su tijekom istrage otkrili da ima stanove u Trezzano sul Navigliju i Sedrianu, a u tim su stanovima otkrili hrpu markirane odjeće i obuće te luksuzne automobile: Ferrari 360 Modena, Audi A6 i Mercedes A klase AMG. Uz to, imao je i pozamašnu količinu prstenja s velikim brojem dijamanata.

Kako se istraga širila, tako je otkriveno da je Jovanović svoj “biznis” širio i izvan Italije. Tako je 2002., praveći se da je talijanski investitor, poslao faks jednoj osobi iz Austrije zanimavši se za kupnju nekretnine. Na kraju je nekretninu i kupio, ali s pola milijuna lažnih švicarskih franaka. Svoju je prijevaru zakamuflirao ponudom o pranju novca s preprodajom deviza, na kojoj je zaradio još 90.000 eura. Pet godina kasnije završio je na tjeralici Interpola zbog četiri prijevare u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, gdje je djelovao pod pseudonimom Claudio Moro.