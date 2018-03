KAKO JE SVEĆENIK DILAO DROGU? ‘Često je išao u Albaniju obilaziti manastire i tvrdio da ondje pronalazi mir’

‘Kazao mi je da često putuje u Albaniju i da obilazi tamošnje pravoslavne manastire, da je fasciniran tim svetinjama i da u njima pronalazi duhovni mir’.

Svećenik Milan Jordović (41) i bivši vjeroučitelj Zoran Marinković (43) uhićeni su prekjučer u Mrčajevcima kod Čačka nakon što je u automobilu kojim su putovali policija pronašla 27 kilograma skunka. Droga se nalazila u 52 paketa u prepravljenom bunkeru Passata užičkih registarskih oznaka.

FILMSKO UHIĆENJE SVEĆENIKA I VJEROUČITELJA: U automobilu su švercali čak 27 kg droge, jedan je bio odjeven u žensku odjeću

Marinković je pri uhićenju navodno bio odjeven kao žensko, a kako ga nisu prepoznali, policajci su zvali i kolegicu da ga pretrese. “Od djetinjstva je volio nositi žensku garderobu, zbog odijevanja smo ga zvali Michael Jackson. Do prije 15-20 godina radio je kao zvonar u crkvi. Sada je, koliko znam, bez posla, pjeva u crkvenom zboru”, priča za Blic jedan Požežanin.



Putovanja u Albaniju

Svećenik Milan Jordović otac je jednog dječaka. Rođen je u selu Radovci gdje živi s obitelji i gdje ima plantažu malina. Bogosloviju je završio u Prizrenu, a nekoliko godina službovao je u Ivanjici. U grad se nije dao govoreći da mu je ljepše na selu.

Jedan od žitelja njegove parohije priču o uhićenju pokušao je povezati s onom koju je čuo od svećenika. “Kazao mi je da često putuje u Albaniju i da obilazi tamošnje pravoslavne manastire, da je fasciniran tim svetinjama i da u njima pronalazi duhovni mir”, kaže on.

Ugledan obiteljski čovjek

Ljudi u požeškom kraju ipak vjeruju da je svećeniku sve podmetnuto i da nije znao da se droga nalazi u Passatu koji inače nije ni njegov ni vjeroučiteljev. Kažu da je riječ o čovjeku koji je inače primjeren, ugledan, obiteljski čovjek te autoritativan među svećenicima.

“Da je netko drugi uhićen koga poznajem, pa i nekako, ali pop Jordo… Posljednji u koga bih upro prstom da se bavi nečim nečasnim. Ne mogu vjerovati. Nekoliko paroha sam promijenio, ali nijedan s toliko ljudskosti nije bio posvećen poslu i vjeri. Ako on osobno ne prizna da je umiješan u sve ovo, nitko me ne može uvjeriti da je on diler”, kazao je jedan od Požežana za Blic.