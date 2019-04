KAKO JE SLOVENSKI PREMIJER RAZLJUTIO BRITANCE: ‘On je arogantan čelnik jedne nebitne države’

Šarec im je dosta otvoreno rekao kako stvari stoje, no njima se to nimalo nije svidjelo

Britanski zagovornici “tvrdog” Brexita strašno su zamjerili slovenskom premijeru Marjanu Šarcu koji je Britaniju u postupku izlaska iz EU-a usporedio s utopljenikom koji ne želi pomoć, smatrajući da je arogantna s obzirom odakle je došla.

Nakon zadnjeg summita EU-a na kojemu je produžen rok za sporazumni izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a do sada najmlađi predsjednik slovenske vlade i bivši glumac kazao je za portal Politico.eu kako je kolegama na europskom vrhu na sastanku u Bruxellesu rekao da mu se ponašanje Londona čini kao “samoubojstvo utapanjem”, pri čemu 27 prijatelja Veliku Britaniju želi izvući iz vode, dok ona to ne želi i kao da nastoji sa sobom na dno povući one koji su joj priskočili u pomoć.

Pripadnici britanske političke skupine Leave.EU koja je osnovana 2015. i zastupa izlazak Velike Britanije i u slučaju da do toga dođe bez dogovora ljutito su komentirali takvu konstataciju, smatrajući je bahatom, osobito s obzirom od koga je došla, prenose slovenski mediji.

“Naša je jadna politička klasa dopustila da o budućnosti petog po veličini svjetskog gospodarstva odlučuju arogantni čelnici irelevantnih država poput Slovenije. To je neoprostivo, to je potpuna izdaja” jedan je od komentara na Šarecovu izjavu na službenoj platformi grupe Leave.EU na Twitteru koju prati skoro 230.000 sljedbenika.

Kako navode slovenski mediji, Šarec je na summitu na kojemu je Britaniji odobreno šestomjesečno produljenje roka za ratifikaciju dogovora o uređenom izlasku iz EU-a bio na strani onih koji su se najprije zauzimali za što kraći izlazni rok, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom.