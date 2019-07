KAKO JE PEKAR IZ ČAČKA IZVEO PLJAČKU STOLJEĆA: Dok je za njim tragala cijela Europa, on je mijesio kruh i vozio stari auto

Da i najmanja sitnica može pokvariti gotovo savršeno isplanirani pothvat dokazuje i slučaj Raška Mladenovića koji trenutno služi robiju zbogh pljačke umjetnina. Unatoč tome, kaže, sebe ne svrstava među kriminalce.

Bila je to, kako je zovu stručnjaci, najveća pljačka umjetnina ikad izvedena u Europi. Dogodila se 10. veljače 2008. godine u Zurichu u jednom privatnom muzeju. Tom prilikom nestali su pravi dragulji impresionizma i postimpresionizma – Monetovi ‘Makovi blizu Veteula’, Van Goghova ‘Grana kestena u cvatu’, Degasova ‘Grof Lepic i njegove kćeri’ te Cezanneov ‘Dječak u crvenom prsluku’.

Senzacionalna pljačka dospjela je na sve naslovnice, a pune četiri godine trajala je potraga za počiniteljima i Cezanneovom slikom.

‘Nisam kriminalac’

Interpol i europske nacionalne policijske snage znale su koga traže, ali našle su ih tek nakon pomalo nevjerojatnog, čak i holivudskog scenarija. Jedan od ključnih ljudi ove pljačke je i Beograđanin Raško Mladenović koji ozbiljno razmišlja cijelu ovu pruču pretvoriti u scenarij.

‘Sebe ne svrstavam u kriminalce, ali sam svakako činio kaznena djela. Nikada nisam radio u zemlji, uvijek vani i to najviše u Švicarskoj i Belgiji, ali samo zlatan nakit, skupocjene satove i “kamenje”. U Belgiji mislim da imam neku kaznu od osam godina, ali nikada ranije nisam bio u zatvoru’, priča Mladenović koji trenutno u Nišu služi kaznu.

Priprema pljačke

Cijeli pothvat planirao je oko godine dana. ‘Pitate, jesam li se pripremao kao što to čine lopovi u američkim filmovima, sa dosta uloženog novca u suvremenu opremu i slično? Neću vam sve otkriti da bi bilo zanimljivo pročitati u romanu, ali za ovaj naum mi ipak nisu bili potrebni milijuni. Naravno, uložio sam izvjesnu svotu novca jer je taj muzej zaista opremljen najsuvremenijim kamerama i onim vidljivim i onim tajnim, zatim raznim senzorima na pokret. Ipak, najveći problem bilo je premostiti alarm koji, ako se ne deaktivira u roku od 30 sekundi pali centralni alarm poslije čega se vrata automatski zatvaraju, a policija stiže u roku od par minuta. Međutim, sve smo završili brzo, kao i sam bijeg’, rekao je Mladenović za Vesti.

Tijek pljačke

Samu pljačku započeli su pred kraj radnog vremena muzeja kad su se zaštitari tome najmanje nadali. ‘Stigao sam ispred muzeja s dvojicom pomagača. Njihov jedini zadatak bio je da slike pažljivo skinu sa zidova kako ih ne bi oštetili, a ja sam stražarima zaprijetio pištoljem – lažnjakom, kupljenim na nekom buvljaku i onda ugasio ključne alarme. Ako me pitate koliko je sve to vremenski trajalo slagat ću da znam. U tim trenucima adrenalin radi 1.000 na sat, pa vam se sekunde čine kao sati. Mislim da smo sve vrlo brzo odradili. Spakirali smo slike u automobil i pobjegli do drugog, automobila za bijeg’, prepričava tijek pljačke Mladenović.

Odala ga vlas kose

A kako je policija znala koga tražiti? Kad su nakon pljačke počinitelji prelazili u drugi automobil shvatili su da dvije slike ne stanu u prtljažnik. ‘Monetovo i Van Goghovo platno nismo mogli smjestiti u gepek automobila za bijeg, a auto kojim smo izvršili pljačku sam planirao zapaliti kako bih uništio sve dokaze. Međutim, nisam mogao uništiti ove vrijedne eksponate pa sam ih ostavio u prvom autu, na zadnjem sjedalu. Policija je ubrzo pronašla jednu vlas moje kose i tako su utvrdili tko je izvršio pljačku, pa su ubrzo sve policije na svijetu znale koga da jure’, dodaje Mladenović.

Nakon što je sa suradnicima ‘digao’ umjetnine vrijedne 161 milijun eura, Mladenović je nastavio živjeti povučenim životom – s obitelji je živio u Čačku i radio u pekari te vozio 20 godina star auto. Slično je živio i njegov suradnik Ivan Petković koji je nosio jeftini sat i vozio golf dvojku, dok je, istovremeno, izvan očiju javnosti, ulagao u izgradnju diljem Beograda.

Pali tijekom pregovora

A u konačnici su pali tijekom pregovora o predaji slike. ‘Još dok je bio u zatvoru u Nizozemskoj, mom prijatelju su tamo podmetnuli prikrivenog istražitelja s kojim su kasnije i otpočeli pregovori da prodamo sliku ljudima koji bi kasnije od muzeja naplatili nagradu. Postalo je jasno da ćemo teško naći kupca, već da je mnogo realnije da dobijemo “nagradu” od vlasnika. Prvo smo tražili pet milijuna, pa smo se “našli” na 3,5. Prvo su isplatili 1,4 milijuna, pa smo predali sliku Degasa, zatim još 1,4 milijuna. Prilikom treće isplate od 1,3 milijuna, tijekom simultane primopredaje novca i slike, priča je bila završena. Uslijedilo je uhićenje’, ispričao je Mladenović.