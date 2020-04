KAKO JE OVA EU ZEMLJA LIMITIRALA VIRUS: Mjere su počeli poštovati i prije nego što su propisane, a jedna stvar je bila ključna

Slovačka je mjesec i pol dana nakon izbijanja zaraze koronavirusom zabilježila svega 20 preminulih osoba na 5,5 milijuna ljudi, što je najmanji broj smrtnih slučajeva po glavi stanovnika u Europi

Koronavirus svakog dana diljem Europe ubija tisuće ljudi. No, jedna se zemlja uspješno obranila od crnih scenarija i apokaliptičnih prizora kakve smo viđali u Italiji i Španjolskoj, a zatim i u Velikoj Britaniji, Francuskoj… Slovačke su vlasti, gotovo odmah nakon što je Italija uvela karantenu, odlučile zatvoriti škole, trgovine, ali i granicu. Čelnik regije Bratislava, Juraj Droba, poučen talijanskim iskustvom, odlučio je zatvoriti sve škole dva dana nakon prvog zabilježenog slučaja zaraze i 10 dana prije ostatka zemlje. Mediji i političari su počeli nositi zaštitne maske i prije nego što su one postale obavezne.

No, osim općenitih mjera zaštite, opravdanom se pokazala i reakcija glavnog zdravstvenog inspektora Slovačke, Jana Mikasa, koji je naredio policiji da na granici zaustavi konvoj domaćih skijaša koji su se vraćali iz Austrije te da ih stavi u karantenu. Nakon nekog vremena zaraza koronavirusom utvrđena je kod 60 osoba iz tog konvoja.

Podaci ne lažu

Takav pristup doveo je do toga da zemlja s nešto manje od 5,5 milijuna stanovnika, nakon mjesec i pol dana od prvog zabilježenog slučaja zaraze broji svega 20 preminulih osoba, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins. Ujedno, to je i najmanji broj smrtnih slučajeva po glavi stanovnika u cijeloj Europi. Manji broj preminulih od njih u Europi imaju samo Latvija, Monako, Malta, Crna Gora, Island, Farski Otoci, Kosovo i Gibraltar, ali one imaju i višestruko manju populaciju, pa je njihov udio smrti po glavi stanovnika mnogo veći.

“Brzina je ključna. Idealno bi bilo da se epidemija suzbije u trenutku kada se može doći do svakog bliskog kontakta zaražene osobe. Gledajući unatrag, Slovačka je napravila pravu stvar”, rekla je za Bloomberg Eva Schernhammer, voditeljica Odjela epidemiologije Medicinskog sveučilišta u Beču.

Jedni od najboljih na svijetu

No, kao i svim drugim zemljama, Slovačkoj sada slijedi borba za oporavak ugaslog gospodarstva. Prvi korak k tome su pripreme za popuštanje strogih mjera za suzbijanje zaraze.

“Ako se trendovi nastave, moći ćemo reći da smo po pitanju suzbijanja širenja virusa jedni od najboljih na svijetu. Virus se u većini populacije ne širi”, rekao je Martin Smatana, čelnik Instituta za zdravstvenu politiku i kreator njihovih statističkih modela i projekcija širenja virusa.

