KAKO JE OTIMAČINA BUREKA DOVELA DO UHIĆENJA MANIJAKA IZ TRAMVAJA: ‘Jeo je i pričao sam sa sobom’

Manijaka iz beogradskog tramvaja koji je seksualno uznemiravao maloljetnice uhvatio je vlasnik pekare, u kojoj je krao, pronašavši ga kako jede burek i priča sam sa sobom

Mihailo I. (37), iz beogradskog naselja Krnjača, uhićen je prekjučer, nekoliko sati nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak iz tramvaja, na kojem se vidi kako seksualno uznemirava tinejdžerku (12). Nakon uznemiravanja u tramvaju pobjegao je u Borču gdje je u jednoj pekari ukrao dva komada bureka.

“Mihailo I. je poslije 22 sata, ušao u pekaru na Zrenjaninskom putu. Radnicu koja je bila za pultom upitao je: ‘Što bi bilo da ja sad uzmem dva komada bureka, ne platim i odem’, na što mu je ona odgovorila da bi pozvala gazdu i policiju. Idućeg trenutka Mihailo I. je zgrabio iz tepsije dva komada bureka i istrčao iz pekare, a uznemirena radnica je odmah alarmirala policiju”, priča sugovornik Blica upoznat sa istragom.

Vlasnik pekarnice također je stigao ubrzo i nedaleko pekare pronašao lopova kako jede burek. Kradljivac se, piše Blic, nije opirao. Nastavio je jesti i pričati sam sa sobom pa ga je vlasnik pekare bez problema zadržao do dolaska policije.

Desetljećima uznemirava djevojke

Lopov je policajcima izgledao poznat, da bi ubrzo ustanovili da je kradljivac iz pekare u stvari manijak iz tramvaja koji je seksualno uznemiravao maloljetnicu. Prema sugovorniku iz istrage, Mihailo I. je više desetljeća pokušavao napastovati djevojke tvrdeći kako ima biploarni poremećaj te da ne može suzdržati nagone.

Privođen je još kao maloljetnik i to zbog krađa, no u seksualnim deliktima nije zabilježen. Kratko vrijeme je navodno bio i na promatranju u psihijatrijskoj ustanovi, no nije poznato jesu li mu dijegnosticirali neku bolest.

Čudan je

U naselju Krnjača stanuje u zgradi novije gradnje, ali ga susjedi ne poznaju baš dobro. “Koliko znam, u stanu u prizemlju živi sam. Nikada nije pravio gluposti, incidente, nije ispoljavao agresivnost. Ali da je čudan, čudan je. Prije nekoliko dana vidjela sam ga u prolazu i priča sam sa sobom”, rekla je za Blic njegova susjeda dodajući kako je pričao i s vrapcima te ih pokušavao nahraniti.

“Vrapci ga, naravno, nisu slušali, pa je on izvadio novčanik pun novčanica iz ‘monopola’ i rekao im ‘evo vam euri da jedete’. Nakon toga je i meni ponudio taj novac, a kada sam odbila, rekao mi je ‘ako hoćete dinare, imam i njih”, prisjetila se susjeda.