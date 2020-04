KAKO JE I ODAKLE KORONAVIRUS PREŠAO NA ČOVJEKA? Je li doista tržnica u Wuhanu odigrala ključnu ulogu u svemu, ili ipak ne?

Životinjske tržnice i ranije su bile uključene u prethodne epidemije koronavirusa

U očima javnosti, priča o porijeklu koronavirusa je jasna: krajem 2019. godine sada već svima poznati Wuhan, točnije njegova tržnica hrane, postaje izvor zaraze koronavirusom.

Kineska provincija Hubei tako je postala epicentar zaraze, a pandemija koronavirusa do sada je usmrtila više od 80.000 ljudi, piše The Guardian.

Od kuda je sve počelo?

Snimke ljuskavca, sisavca koji liči na mravojeda objavljene su u vijestima sugerirajući kako je baš ova životinja bila posrednik u prenošenju virusa na ljude. Ipak, postoje još neka pitanja na koja prije takvog zaključka treba odgovoriti.

Ako sa 100 postotnom sigurnošću znanstvenici otkriju koje su vrste virus prenjele na čovjeka, otkriće bi im pomoglo da zaustave iduću pandemiju koja nas može dočekati.

Stephen Turner, šef odjela za mikrobiologiju sa Melbourne’s Monash Universityja kaže kako je virus najvjerojatnije potekao od slijepih šišmiša.

O hipotezi da se virus pak pojavio na tržnici životinja u Wuhanu i to zbog interakcije između čovjeka i životinje, Turner odgovara: “Ne mislim da je to konačno u bilo kojem smislu.”

Kazao je kako virusi ove vrste cirkuliraju u životinjskom carstvu te je to opće poznata činjenica.

Podatak da je virus došao i do tigra u njujorškom ZOO vrtu pokazuje kako virusi mogu cirkulirati između vrsta. “Razumijevanje širine vrsta koje ovaj virus može zaraziti je važno jer nam pomaže da suzimo izbor i saznamo odakle je virus došao.”

Znanstvenici kažu kako je velika vjerojatnost i da je virus došao sa slijepih šišmiša, ali da je prvo pronašao životinju posrednika, na isti način kao što su to napravili i drugi koronavirusi, kao SARS 2002., koji je prešao s jedne vrste slijepih šišmiša na životinje nalik mačkama – cibetke, prije nego što je zarazio ljude.

Ljuskavac kao posrednik

Jedna životinja koja je upletena kao posrednik između slijepih šišmiša kao domaćina i čovjeka je već spomenuti ljuskavac. S tim sisavcem se i najviše ilegalno trguje te su cijenjeni zbog svog mesa i zbog navodnih ljekovitih svojstava. Kako je objavljeno u časopisu Nature, ljuskavci nisu na listi životinja koje se prodaju u Wuhanu, iako bi to moglo biti namjerno izostavljeno s obzirom da je njihova prodaja ilegalna.

“Da li je jadni ljuskavac vrsta na koju je prešao nije sasvim jasno”, kaže Tarner.

Edward Holmes sa University of Sydney bio je koautor rada objavljenog u Nature časopisu, koja je ispitivala porijeklo virusa prateći njen genom. Naglasio je tada da identitet vrste koja je služila kao posredni domaćin virusu još “nije utvrđen sa sigurnošću”.

U jednom statističkom znanstvenom radu razmatrale su se karakteristike virusa koji se razvio tako da bi se mogao “prikačiti” na ljudske ćelije. Ljuskavci su bili u stanju razviti ovu karakteristiku, ali i mačke, bizoni, koze, ovce i golubovi…

Drugi rad je pak odbacio ljuskavce kao posrednike, jer uzorcima sličnih virusa uzetih iz ljuskavaca nedostaje lanac aminokiselina viđenih u virusu koji sada cirkulira među ljudima.

Rad na kojem je radio Holmes naglašavao je da je scenarij u kojem je čovjek na tržnici u Wuhanu pokupio virus iz interakcije sa životinjom koja ga je nosila, samo je jedna potencijalna verzija priče o porijeklu Covida-19. Druga mogućnost je da je potomak virusa skočio u ljude a zatim se prilagodio prenoseći se sa čovjeka na čovjeka.

Analizom prvih 41 slučajeva pacijenata Covid-19 u medicinskom časopisu Lancet utvrđeno je da je njih 27 bilo direktno povezano s tržnicom Wuhan. Ali, ista analiza je utvrdila da prvi poznati slučaj bolesti nije. To može biti još jedan od razloga zbog kojega bi se trebala preispitati prvobitna priča.

Tržnica je odigrala veliku ulogu

Stanley Perlman, vodeći imunolog na University of Iowa i stručnjak za prethodne pandemije koronavirusa poteklih od životinja, kaže da se ne može isključiti da je poveznica s tržnicom Wuhan slučajna no da je ta mogućnost malo vjerojatna s obzirom na to da je genetski materijal virusa pronađen u pješčanom okruženju.

Perlman kaže kako vjeruje da je životinja posrednik u virusu, ali dodaje da iako su ljuskavci mogući kandidati, “oni nisu dokazano ključni posrednici”.

U svakom slučaju životinjske tržnice i ranije su bile uključene u prethodne epidemije koronavirusa, posebno SARS-a.

Iako je još uvijek teorija više, sa sto postotnom sigurnošću ni sada ne možemo reći kako je točno virus prešao na čovjeka.

Ono što znamo da je tržnica u Wuhanu svakako odigrala ulogu u prijenosu virusa, no vrlo brzo je očišćena tako da o puno toga možemo još samo spekulirati.

