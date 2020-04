KAKO ĆEMO JESTI U RESTORANIMA KAD SE OTVORE: Simulirali širenje čestica, otkrila siguran razmak i opasno djelovanje klime

U studiji je opisano kako je jedna žena, ne znajući da ima koronavirus, zarazila još devet osoba tijekom svog boravka u jednom restoranu

U jednom je restoranu u kineskom gradu Guangzhouu, osoba koja nije imala simptome zaraze koronavirusom, proširila bolest na još devet osoba. Također, čini se kako je klima uređaj raznosio čestice virusa po restoranu. Još je 73 ljudi tog siječanjskog dana jelo na tom katu inače peterokatnog restorana, no oni, kao i osmero zaposlenika koji su u to vrijeme radili nisu zaraženi.

To je slučaj kojeg su opisali kineski znanstvenici u studiji koja će biti objavljena u srpanjskom izdanju znanstvenog časopisa Emerging Infective Diseases. Iako uz bitna ograničenja, poput toga da znanstvenici nisu izveli simulaciju prenošenja virusa strujanjem zraka, njihovo otkriće pokazuje izazove s kojima će se suočiti restorani diljem svijeta kada im opet bude omogućen rad, piše New York Times.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza (CDC), preporuča razmak između stolova od najmanje dva metra, zbog toga što ventilacijski sustavi mogu stvoriti složene obrasce protoka zraka i time zadržati viruse. No, može li ta preporuka zaštititi zaposlenike restorana?

I u Hrvatskoj je krenula rasprava o otvaranju restorana, a navodi se kako će se, jednom kada se i otvore, morati raditi uz stroge mjere. Spominju se veći razmak među stolovima, manji broj ljudi za stolom, pa i pregrade od pleksiglasa.

Nitko ne jede s maskom na licu

Društvene navike prilikom objedovanja mogle bi povećati rizik od zaraze. Naime, ako ljudi ostanu dulje u inficiranom prostoru, veća je vjerojatnost da će udahnuti više virusnih čestica. Uz to, nitko ne može jesti s maskom na licu, pa se kapljice kontaminirane virusom mogu raširiti u okolinu disanjem i govorom, a ne samo kašljanjem i kihanjem.

No, kinesko istraživanje pokazalo je da su svi ljudi, koji su se razboljeli nakon posjeta restoranu u Guangzhouu, sjedili za istim stolom sa zaraženom osobom ili za jednim od dva susjedna stola. Činjenica da su ljudi koji su sjedili dalje ostali zdravi, ulijeva znanstvenicima nadu da se virus širi samo putem većih kapljica koje brže nestaju u zraku.

Kronologija događaja

Prema navodima iz istraživanja, peteročlana obitelj (obitelj A) napustila je Wuhan, epicentar zaraze u Kini, dan prije nego su dužnosnici uspostavili karantenu za grad i cijelu pokrajinu Hubei. Otputovali su na jug u grad Guangzhouu te 24. siječnja sjeli u restoran. Tijekom ručka činilo se da su svi zdravi, no kasnije je 63-godišnja žena osjetila visoku temperaturu te je počela kašljati. Otišla je u bolnicu, gdje je ustanovljeno da je zaražena koronavirusom.

U roku od dva tjedna, ukupno je devetero ljudi iz tog restorana bilo pozitivno na virus. Među njima su bili i preostali članovi obitelji A, no oni su se mogli zaraziti bilo gdje. No, za ostalih petoro se čini da su virus “pokupili” u restoranu.

Naime, stol za kojim je sjedila obitelj A nalazio se na zapadnoj strani prostorije površine 140 kvadratnih metara, a između stolova za kojima su objedovale obitelj B i C. Troje članova obitelji B, bračni par i njihova kćer, razboljeli su se nakon što su bili 53 minute u istoj prostoriji, za susjednim stolom obitelji A. Obitelj C je sjedila za drugim susjednim stolom obitelji A. Zajedno su u restoranu bili 73 minute, a nakon toga su se razboljele majka i kćer. Znanstvenici su utvrdili kako je klima uređaj pored stola obitelji C puhao zrak u smjeru sva tri stola te su pretpostavili da se dio zraka vratio natrag u smjeru obitelji C.

Promišljanje uređenja interijera

Budući da se koronavirus u tom trenutku nije proširio izvan Wuhana, zdravstvene vlasti su uspjele pronaći sve kontakte obitelji B i C te utvrditi da je restoran jedino mjesto na kojem su se mogli zaraziti. Znanstvenici u svom radu nisu naveli jesu li ostale osobe koje su bile prisutne u restoranu u tom trenutku, članovi obitelji zaraženih ili ljudi koji su sjedili za drugih 12 stolova. Čak 73 osobe su bile u karanteni te u 14 dana nisu razvile simptome.

“Zaključujemo kako je u ovom izbijanju virusa, prijenos potaknut klimatiziranom ventilacijom. Ključni faktor infekcije bio je smjer strujanja zraka”, napisali su autori.

Harvey V. Fineberg, voditelj Stalnog odbora za nastale zarazne bolesti i zdravstvene prijetnje 21. stoljeća pri američkoj Nacionalnoj akademiji znanosti, inženjerstva i medicine, opisao je istraživanje kao “provokativno i upozoravajuće” te upozorio kako bi svi restorani trebali voditi računa o smjeru strujanja zraka pri postavljanju stolova. Predložio je i ugradnju posebnih ultraljubičastih svjetala koja bi trebala uništiti čestice virusa u zraku.

“To razjašnjava stvari o kojima moramo stalno učiti dok pokušavamo stvoriti sigurne radne prostore, ne samo u restoranima i zabavnim sadržajima, već bilo gdje kamo ljudi idu”, zaključio je Fineberg.

