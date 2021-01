KAKO ĆE ŽIVOT IZGLEDATI U 2021.? Znanstvenici dali prognozu za svaki mjesec: Godina će gotovo sigurno biti bolja nego ova, ali…

Cjepiva se već uvode te će se dostupnost istih povećavati kroz iduću godinu. No hoće li to biti dovoljno da opet idemo na putovanja, uživamo na koncertima ili proslavimo rođendan u punom baru? Ovakvu iduću godinu može očekivati većina Amerikanaca, ali velik dio toga može se odnositi i ostatak svijeta

Nitko ne zna točno kako će život izgledati 2021. godine, no ako u nešto možemo biti sigurno stvari neće biti sumorne kao ove godine.

Zdravstveni i znanstveni reporteri Business Insidera Hilary Brueck, Andrew Dunn i Aria Bendix odlučili su napraviti prognozu kako bi sljedećih 12 mjeseci moglo izgledati u SAD-u. Razgovarali su s osam američkih znanstvenika koji su stručnjaci za covid.

Za početak, već sada imamo razloga za optimizam. Cjepiva se već uvode te će se dostupnost istih povećavati kroz iduću godinu. No hoće li to biti dovoljno da opet idemo na putovanja, uživamo na koncertima ili proslavimo rođendan u punom baru? Odgovori će varirati od mjesta do mjesta i činjenice hoće li se na vašem području cijepiti najmanje 70% ljudi.

Osim toga još su neke stvari nepredvidive, a mi na njih nećemo moći utjecati kao što je pitanje hoće li ozbiljna virusna mutacija cjepiva učiniti manje učinkovitima ili će se više ljudi nego što se očekivalo odbiti cijepiti. Uzevši sve to u obzir, napravili su vodič što većina Amerikanaca može očekivati u idućoj godini, , ali velik dio toga može se odnositi i ostatak svijeta.

1. siječnja – Nova godina

Prijenos virusa u SAD-u još je uvijek visok. Još se suočavaju sa smrtnim slučajevima, a bolnice se oporavljaju od porasta broja zaraženih nakon okupljanja tijekom Dana zahvalnosti i Božića.

Dvadeset milijuna Amerikanaca, uključujući zdravstvene radnike i štićenike staračkih domova, započelo je s primanjem cjepiva. Stručnjaci upozoravaju kako se kontakti trebaju svesti na minimum te da se još uvijek nose maske.

Posebna se pažnja obraća na distribuciju cjepiva koje treba doći do zdravstvenih djelatnika i ranjivih skupina.

“Još uvijek očekujem da će svi nositi maske na poslu, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili ne”, rekla je dr. Alice Sato, epidemiologinja u Children’s Hospital & Medical Center u Omahi u Nebraski.

Od 7. do 14. veljače: Super Bowl, Valentinovo…

Intimna druženja na Valentinovo treba izbjegavati osim ako ne živite u istom kućanstvu. Slavlja zbog Super Bowla loša su ideja te još vlada oprez. Cijepljenja se nastavljaju za prioritetne skupine, uključujući zdravstvene djelatnike te Amerikance starije od 65 godina. Do kraja veljače moglo bi se cijepiti čak 100 milijuna Amerikanaca.

Modernina i Pfizerova cjepiva zahtijevaju dva cijepljenja u razmaku od tri ili četiri tjedna, tako da će jedini ljudi s punom zaštitom u ovom trenutku biti oni koji su dobili drugu dozu cjepiva u siječnju.

Liječnici ne očekuju da će prvi mjeseci 2021. izgledati puno drugačije od kraja 2020. godine. Do ožujka, mnogi liječnici, medicinske sestre, odrasli stariji od 75 godina i radnici na prvoj crti, uključujući prijevoznike pošte, prodavače namirnica, vatrogasce, policajce, učitelje i vozače autobusa imat će priliku cijepiti se.

17. ožujka: Dan svetog Patrika

Barovi ostaju zatvoreni, a proslave u zatvorenom prijete povećanom prijenosu. Očekuje se da će cjepiva dobiti otprilike 100 milijuna Amerikanaca.

Michael Osterholm, savjetnik novoizabranog predsjednika Joea Bidena za COVID-19 i direktor Centra za istraživanje i politiku zaraznih bolesti na Sveučilištu u Minnesoti, rekao je da će kod kuće čekati svoje cjepivo, vjerojatno do proljeća.

Osterholm ima 67 godina, pa je u jednoj od prioritetnih skupina za cijepljenje.

Kad dođe travanj, možda ćemo svi početi lakše disati kad izađemo u javnost.

Od 28. ožujka do 13. travnja: Uskrs, prvi dan Ramazana…

Blagdanske ceremonije mogu se prebaciti na internetske platforme. Srećom, s cjepivima koja su sada dostupna najugroženijim osobama, pandemija bi trebala biti puno manje smrtonosna u SAD-u.

Cjepiva bi se mogla početi dijeliti mladim, zdravim Amerikancima.

“Proljeće je kada ćemo početi vidjeti svjetlo na kraju tunela”, rekla je Megan Ranney, liječnica hitne medicine na Sveučilištu Brown.

Do svibnja, odlazak u zatvorene restorane mogao bi se vratiti u velikom stilu.

Od 5. do 13. svibnja: Majčin dan

Još nije sigurno zagrliti mamu, osim ako živite u istoj kući. Maske se još uvijek preporučuju.

Mladi, zdravi Amerikanci i dalje se cijepe.

“Možda još uvijek postoji određena količina socijalnog distanciranja”, kazao je Ashish Jha, dekan Škole javnog zdravlja Sveučilišta Brown. Kako ljeto stiže, virusni prijenos će vjerojatno splasnuti, a brzo testiranje konačno može biti svima dostupno.

Od 31. svibnja do 19. lipnja

Ukupni prijenos u SAD-u počinje padati. Velika okupljanja su i dalje zabranjena. Neki barovi i kina mogu se ponovno otvoriti, vjerojatno zahtijevaju maske.

Pristup cjepivu i dalje se poboljšava za mlade, zdrave odrasle osobe. “Testiranje kod kuće bit će široko dostupno”, rekao je Jha. Do sredine ljeta može se cijepiti više od polovice zemlje.

4. srpnja: Dan neovisnosti

4. srpnja opet roštiljamo. Vratila su se okupljanja na otvorenom, uključujući vjenčanja. Ipak određeno socijalno distanciranje još treba održavati. Sportski stadioni mogu omogućiti dolazak navijačima, ali uz određena ograničenja.

Oko 60 posto stanovništva do ovog trenutka moglo bi imati pristup cjepivu.

Ipak kada su u pitanju odlasci u kina i sl. stručnjaci upozoravaju kako ne bi još sjedili u kinu kraj bilo koga.

“Jednostavno neću sjediti pored nekog nasumičnog u kinu”, rekao je Jha i dodao kako se vjerojatno ne bi osjećao ugodno u takvom okruženju barem do jeseni. Djeca bi se na jesen mogla osobno vratiti u školu – vjerojatno bez maski – jer su njihovi učitelji imali priliku cijepiti se.

6. rujna: Američki praznik rada

Sveučilišta se ponovno otvaraju, a osnovnoškolci se vraćaju učenju uživo, bez maski. Velike korporacije mogu ponovno otvoriti poslovne zgrade. Koncerti na otvorenom mogu se nastaviti u područjima s niskim prijenosom.

“Moja najbolja pretpostavka je da sljedeće godine neću ići na utakmice Philadelphia Eaglesa. Ali nadam se da griješim”, rekao je Paul Offit, stručnjak za cjepiva sa Sveučilišta Pennsylvania i vlasnik sezonskih ulaznica Eaglesa.

Do Noći vještica, bit će prilično sigurno za maškare. Možda će se odvijati i neki koncerti u zatvorenom prostoru.

31. listopada: Noć vještica

Zabave u kući za Noć vještica još uvijek su nesmotrene, ali mogu biti aktivnosti nižeg rizika u zajednicama s jednostavnim pristupom brzom testiranju ili testiranju kod kuće, niskim prijenosom i raširenim usvajanjem cjepiva. Koncerti u zatvorenom prostoru mogu se vratiti u ograničenim kapacitetom.

Rizik od zaraze još uvijek je visok u dijelovima zemlje u kojima je unos cjepiva nizak.

“Stres koji svi osjećamo kada smo u blizini ljudi koji nisu dio našeg kućanstva treba nestati”, rekao je Jha. “Moja najbolja pretpostavka je da do jeseni možete provesti vrijeme s nekim drugim i ne osjećati tu tjeskobu koju svi trenutno osjećamo.”

“Tek na jesen moći ćemo uzeti istinski uzdah olakšanja”, kažu stručnjaci.

25. studenog: Dan zahvalnosti

Maske će se možda još nositi u zrakoplovima, ali općenito je sigurnije putovati kući za blagdane. Većina Amerikanaca koji žele cjepivo imaju njemu pristup.

“Mislim da će biti stvarno važnih promjena u ritualima”, rekao je Jha.

Od 29. studenog do 25. prosinca: Hanuka, Božić

Sigurno je družiti se s obitelji, uključujući bake i djedove. Maske će se i dalje preporučiti za velika obiteljska okupljanja na kojima nisu svi cijepljeni.

U suštini svi u SAD-u imaju pristup cjepivu do sada. Besplatno je.

“Osobno planiram zadržati nošenje zaštitnih maski kao dio svog života neko vrijeme”, rekla je dr. Ingrid Katz, stručnjakinja za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Harvarda.

Do kraja 2021. godine mnoge aktivnosti ponovno će biti sigurne. Međutim, stručnjaci za javno zdravstvo naglasili su kako će i dalje biti važno ostati na oprezu.

31. prosinca: Doček Nove godine

Rizik od COVID-19 za javnost relativno je nizak u velikom dijelu zemlje, osim žarišta. Maske i socijalno distanciranje preporučuju se na javnim mjestima u zatvorenom prostoru, uključujući restorane i trgovine.

SAD bi mogao postići imunitet krda, pod pretpostavkom da se 75 posto zemlje odlučilo cijepiti.