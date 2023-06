Oni koji posjete platformu "MySugardaddy" na fotografijama i videima mogu vidjeti prizore sretnog života: parovi koji piju šampanjac; romantično druženje u dvoje u spa-kompleksima, kupovina nakita ili partiji, piše Deutsche Welle.

Ta platforma je namijenjena mladim ženama koje su, za džeparac, skupu odjeću i posjet ekskluzivnim restoranima, spremne upustiti se u emotivne i mahom seksualne veze sa starijim muškarcima. U opisu platforme stoji i kako "MySugardaddy" predstavlja "vodeću europsku dating platformu ove vrste", a ističe se i da ima četiri milijuna korisnika te da njihov broj raste, posebno od izbijanja pandemije korone.

Plodno tlo za seksualno zlostavljanje

Platforma svoje klijente privlači tako što ističe da spaja "uspješne i moderne muškarce u najboljim godinama" koji su u potrazi za znatno mlađom "Sugar baby" i "atraktivnim ženama" koje su u potrazi za dobrostojećim "Sugar daddyjem". No, iza te navodne slatke veze koja rezultira obostranom koristi i obećanja glamuroznog stila života, često se skriva gorka istina: istraživanje investigativnog formata Vollbild njemačkog javnog servisa SWR-a pokazuje da takozvane Sugardating-platforme također predstavljaju plodno tlo za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba.

Istraživački tim Vollbilda tjednima je kreirao različite lažne profile na platformi pod imenom "Sugarbabe" i "Sugardaddy". Kao tobožnja 18-godišnjakinja, reporterka se na mysugardaddy.com uspjela registrirati pomoću samo nekoliko klikova.

Prilikom registracije mora se unijeti i datum rođenja, no ne može se odabrati datum koji znači starosnu dob manju od 18 godina, pa je tako jednostavno zaobići minimalne starosne granice. Nakon samo jedne minute profil je, bez verifikacije starosne dobi, bio aktivan i počeli su se javljati prvi muškarci. Navedena starost korisnika koji su stupali u kontakt bila je između 40 i 60 godina.

'Sugar daddyji' priznaju zlouporabu maloljetnika

Nakon kratke razmjene poruka sa " Sugar daddyjima", prvi od njih potvrđuju da su na platformi već upoznali maloljetne osobe i da su platili za seksualne odnose s njima. To predstavlja kazneno djelo: seksualno zlostavljanje mladih. Članak 182. stavak 2. Kaznenog zakona kaže: "Kažnjava se i osoba starija od osamnaest godina koja zlostavlja osobe mlađe od osamnaest godina tako što je nad njima izvršila seksualne radnje ili im dopustila da ih one nad njom izvrše."

Reporterka se jednom muškarcu s kojim je razmjenjivala poruke predstavila kao 17-godišnjakinja. Za njega to očito nije predstavljalo problem - pozvao ju je da se nađu u jednom hotelu u Berlinu. I pitao navodno maloljetnu djevojku koristi li sredstva za kontracepciju i koje seksualne prakse preferira.

On je priznao da je preko platforme imao kontakt s više od deset maloljetnih "Sugar baby", od kojih je neke i osobno upoznao. Najmlađa osoba s kojom je rekao da je "imao nešto" imala je samo 14 godina. Koristeći Googleovu uslugu za pretragu fotografija, Vollbild tim je otkrio: 48-godišnji muškarac je bivši zastupnik njemačkog Bundestaga, još uvijek je aktivan političar i obavlja političke dužnosti na komunalnoj razini.

Bez svijesti o krivici

Reporterka, opremljena skrivenom kamerom, konačno je upoznala "Sugar daddyja" i tada se predstavila kao novinarka. Suočila ga je s pitanjem zašto je tražio maloljetnice na platformi i zbog čega se upuštao u taj rizik. No, taj političar i ekonomski konzultant nije pokazao nikakvu svijest o krivici. Maloljetnice su, kako je rekao, znale što rade. Osim toga, kako je pojasnio, obje strane nemaju interesa da takva veza postane javna jer oboje žele sačuvati svoju dobru reputaciju.

Kada mu je reporterka ukazala da je seks s maloljetnom osobom za novac kazneno djelo on je izbjegao odgovor, rekavši da bi se o tome moglo raspravljati. On traži odnose "na istoj razini" i nudi mentorstvo. Tu on, kaže, ne vidi ni disbalans moći. Reporterkino pitanje o tome što kaže o seksu za novac sa 14-godišnjakinjom i je li svjestan kaznene odgovornosti, ostalo je bez odgovora.

Upozorenje na zloupotrebu moći i ovisnosti

Julia von Weiler tzv. "Sugardating" vidi kao veliku opasnost za maloljetnike i mlade. Ona je na čelu organizacije "Innocence in Danger" (Nevinost u opasnosti), koja se bori protiv seksualnog zlostavljanja djece. "Kada mlada osoba sretne mnogo stariju osobu, onda po definiciji imamo posla s nerazmjernim odnosom - u smislu životnog iskustva, moći, često i definicijskog nasilja i financijske superiornosti. To stvara ovisnosti", kaže von Weiler. Ona također postavlja pitanje koliko slobodno mladi ljudi donose odluke: "Ako neka osoba to učini zbog financijske nužde ili zbog stvarne prisilne situacije, to nije dobrovoljna odluka."

Dugogodišnja studija danskog istraživačkog tima, za koju je intervjuirano oko 60 "Sugar baby", potvrđuje ovaj dojam. Nakon prvobitno pozitivnih iskustava sa "Sugardatingom", mnoge od njih su nastavile pomicati svoje osobne granice i kliznule su u odnose ovisnosti - iz straha od nasilja, ali i od toga da budu napuštene, kaže voditelj studije, prof. Jeanett Bjønness sa Sveučilišta Aarhus. Mnoge od tih osoba, kako je još utvrđeno, dolaze iz problematičnih obitelji i na taj način pokušavaju dobiti novac, ali i priznanje.

Slučaj Daniela B.

To da muškarci na platformi "MySugardaddy" ciljano kontaktiraju maloljetnice pokazuje i aktualni slučaj u kojem se u proljeće vodio sudski postupak pred Okružnim sudom u Münchenu. Navodi se da se optuženi Daniel B. na platformama kao što su "MySugardaddy" dopisivao s djevojkama od 13 do 16 godina i nad nekima od njih i pred njima vršio seksualne radnje.

On je optužen za seksualno zlostavljanje djece i mladih u više slučajeva te osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora, na što je uložio žalbu. Presuda još nije pravomoćna, objašnjava Laurent Lafleur, glasnogovornik Višeg regionalnog suda u Münchenu. Optuženi je na sudu u više navrata krivio žrtve za suučesništvo u njegovim radnjama, jer su se registrirale na platformama na kojima je dozvoljen pristup samo punoljetnim osobama. Međutim, njegovu argumentaciju je sud u svojoj presudi oštro kritizirao i odbacio.

Trgovine ljudima i prisilna prostitucija

Policijska inspektorica iz Münchena Elisa Panuccio bila je glavna istražiteljica u slučaju Daniela B. Ona je specijalizirana za borbu protiv seksualnog nasilja nad djecom i mladima. "Ni na jednoj platformi koja nam je poznata ne postoji sigurnost od seksualnog zlostavljanja. Nema provjere starosti, nema verifikacije", kritizira ona.

Na upit Vollbilda, iz Saveznog ureda kriminalističke policije je rečeno da je platforma "MySugardaddy" " u saveznim pokrajinama poznata po vezama s trgovinom ljudima i prisilnom prostitucijom. Iz Saveznog ureda kriminalističke policije ističu da je provjera starosti od strane operatera platforme "poželjna".

I pojedini pokrajinski kriminalistički uredi također potvrđuju da su upoznati sa slučajevima seksualnog zlostavljanja do kojih je došlo putem korištenja platforme "MySugardaddy". Na pitanje novinara, nadležno Savezno ministarstvo za promet i digitalizaciju je odgovorilo da stroža provjera starosne dobi nije u skladu s pravom EU-a. Iz Saveznog ministarstva za obitelj kažu da bi se takve platforme proaktivno trebale baviti otkrivanjem maloljetnih korisnika i blokirati ih.

Platforma "MySugardaddy" nije reagirala na upite Vollbilda.