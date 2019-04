Srpski biznismen kaže da se često događa da prostitutke naručene iz kataloga odbiju da dođu i da u tom slučaju dolaze druge

Dugogodišnja mušterija elitne prostucije, biznismen navodnih inicijala G.S. iz Beograda ispričao je za Kurir sve tajne tog posla.

U obrani svodnika

“Iznajmio sam s prijateljima i poslovnim partnerima jednu beogradsku vilu, a za vikend smo bili sa 60 devojaka. Nismo žalili novca, bio je to nevjerojatan party uz danonoćno orgijanje. Dolazile su nam najbolje žene svih profila. Šokirali biste se kada biste vidjeli poznate face koje se bave ovim poslom, a nisu samo starlete ili zvijezde reality showa”, tvrdi poslovni čovjek.

Podsjećamo, nedavno je objavljeno kako je uhićen Mihajlo Maksimović, poznat i kao najveći balkanski svodnik na čijem tajnom popisu mušterija nalaze se i političari i sportaši, a policija je otkrila i popis žena koje je podvodio i vjeruje se kako je na popisu veliki broj javnosti poznatih žena.

“Odlučio sam se da sve ispričam, jer su mi dojadile laži koje svakodnevno čujem, a najviše iz srpskih reality showova i nekih medija gdje pojedine djevojke izigravaju svetice. Također me pogađaju i neistine vezane za njihove svodnike, koji su po medijima prikazani “da otimaju pare djevojkama, da ih fizički i psihički maltretiraju, čak da ih tjeraju da o svom trošku rade plastične operacije i da ih tjeraju da budu sa mušterijama“. Sve ovo nije istina, a to znam jer moji prijatelji i ja koristimo usluge tih djevojaka”, priča G. S.

‘Nema droga, niti nasilja’

Srpski biznismen kaže da se često događa da prostitutke naručene iz kataloga odbiju da dođu i da u tom slučaju dolaze druge.

“Veliki broj djevojaka želi da se bavi ovim poslom, katalog je pun. A ako koja neće raditi u tom trenutku, dolazi druga. Ne može nitko da ih natjera, niti je svodnicima padalo na pamet da ih tjeraju, niti su imali vremena za to. Mi smo uspješni biznismeni i želimo da se povremeno opustimo, da organiziramo dobar party i da budemo s lijepim i atraktivnim djevojkama”, priča G.S za Kurir.

“Najprije iznajmimo neki prostor, kuću ili veći stan, ako nas ima više. Ako nas je manje, hotelski apartman. Onda biramo djevojke iz kataloga i one nam dolaze po dogovoru. Cijene su različite, od 300 eura za večer po djevojci, pa do 1.000. Uglavnom je 300 do 500 eura, a naravno da ih i častimo. Nema droga, niti nasilja, jednostavno, hoćemo i dobijemo dobar provod i seks. Djevojke za to vrijeme dolaze i odlaze. Nedavno smo, vjerovali ili ne, dogurali i do njih 60”, tvrdi biznismen.

G. S. kaže da su žene koje su im dolazile većinom starlete i zvijezde reality showa koje su svakodnevno na televiziji.

Ima svašta u tom poslu

“Znam sve o njima i čime se već godinama bave, čak i kolika im je cijena za sat ili noć. Zato mi je sve ovo smiješno što pričaju i foliraju se. Ne rade samo za svadonike, ima dosta njih, koje same nalaze mušterije, ili onih malo starijih, iskusnijih i poznatijih koje dovode mlađe djevojke, pa onda i one ulaze u posao sa svojom ekipom. Naravno da ima svašta u tom poslu, ali je daleko od nasilja i filmskih priča koje se provlače po medijima.

Poslovni čovjek, kako navodi Kurir, tvrdi da većina svodnika vodi računa o zdravstvenom stanju žena koje podvode.

“Prošle godine je njih 13 trebalo da putuje s poslovnim ljudi na jedan egzotični otok. Međutim, samo je jedna, inače poznata zvijezda reality showa, prošla test, pa je čovjek morao da sakupi novu ekipu”, kaže G.S.