VOLONTER KOJI JE PRIMIO CJEPIVO mRNA OTKRIO KAKO SE POSLIJE OSJEĆAO: ‘Prva doza je bila OK. Ali druga… Ta je večer bila teška’

Kako su Sjedinjene Američke Države nekoliko trenutaka bliže odobrenju cjepiva Covid-19, mnogi se ljudi sada pitaju kakav će biti osjećaj dobiti to cjepivo, piše CNN.

Dvojica vodećih kandidata za dobivanje odobrenja za hitnu uporabu od američke Uprave za hranu i lijekove – Pfizer / BioNTech i Moderna – koriste novu mRNA tehnologiju. Niti jedno cjepivo s licencom SAD-a nikada ga nije koristilo, iako ga istraživači proučavaju već desetljećima.

Na koji način djeluje mRNA tehnologija?

Način na koji djeluju ova mRNA cjepiva je da našem tijelu daju upute u obliku mRNA za stvaranje malog dijela ovog određenog koronavirusa (SARS-CoV-2) – konkretno proteina klasja. Kad naše tijelo dobije ove upute, ono počinje proizvoditi protein klas. To zauzvrat pokreće naš imunološki sustav koji protein klas prepoznaje kao “strani”, kako bi stvorio antitijela protiv njega. Dakle, kad se zarazimo pravim virusom, naše je tijelo već spremno za borbu protiv njega.

Ova cjepiva zahtijevaju dvije doze: jednu za pripremu tijela, a zatim nekoliko tjedana kasnije, drugu injekciju za pojačan odgovor. Rezultati studije pokazuju da su cjepiva Pfizer / BioNTech i Moderna svrstana u 95 % učinkovitih cjepiva.

Iskustvo muškarca koji se prijavio na probno testiranje

Yasir Batalvi, 24-godišnji nedavno diplomirani student koji živi na području Bostona, rekao je da se prijavio za sudjelovanje na probi za cijepljenje na internetskoj stranici NIH još početkom srpnja.

“Osjećao sam se tako bespomoćno. Mislim, ova je pandemija zaista toliko značajno utjecala na život svih. I to nisu samo životi, znate, to je i egzistencija”, rekao je Batalvi glavnom medicinskom dopisniku CNN-a dr. Sanjayu Gupti.

“I tako sam se prijavio jer sam na neki način samo želio učiniti ono što sam mogao. I nisam mislio da ću nužno biti izabran. Ali, nazvali su me, na kraju, u rujnu. I onda sredinom listopada, bio sam upisan. Mislim da sam samo zato što je koronavirus toliko značajan poremećaj u našem životu odlučio da je to ono što moram učiniti. Osjećao se kao građanska dužnost”, rekao je. “Jer mislim da je masovno cijepljenje zaista jedini realni izlaz iz pandemije u kojoj se nalazimo.”

Što se događalo nakon prve doze?

“Stvarna injekcija u početku se osjećala baš poput vakcine protiv gripe, koja u osnovi samo malo ‘uštipne'”, rekao je Batalvi. “Jednom kad sam te večeri napustio bolnicu, ukočenost se malo pogoršala. Definitivno se moglo svladati, ali zapravo vam se ne da pomicati ruku previše iznad ramena. Ali nuspojave su prilično lokalizirane. Mislim, to je samo u mišiću vaše ruke. I to je to. To zapravo ne utječe ni na što drugo i osjećate se dobro.”

Druga doza je drugačija

To je bilo nakon prve doze. Ali druga je doza bila drugačija.

“Zapravo sam imao neke prilično značajne simptome nakon što sam dobio drugu dozu. Kad sam dobio drugu dozu, bio sam dobro dok sam bio u bolnici. Ali ta večer bila je teška. Razvio sam nisku temperaturu i osjećao umor i zimicu”, rekao je Batalvi.

Rekao je da je nazvao doktore sa studija kako bi ih obavijestio o njegovim simptomima. Ako se osjećate loše to ne znači da ste Covid-19 dobili od cjepiva – zapravo, stručnjaci kažu da ovakva reakcija pokazuje da vaše tijelo reagira onako kako treba i ne bi trebalo nikoga odvratiti od cijepljenja ili odlaska natrag po drugu dozu.

“To znači da vaš imunološki odgovor djeluje na vas. Trebali biste se osjećati dobro zbog toga”, rekao je stručnjak za cjepiva dr. Paul Offit iz Dječje bolnice u Philadelphiji.

Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, rekao je da “gotovo sve to prolazi u roku od 24 ili najviše 48 sati” i dodao da je važno biti iskren s ljudima u vezi s nuspojavama koje mogu imati.

