KAFIĆI U PAKETU NUDE PIVO I – ANTIGENSKI TEST: Ova europska zemlja se vraća u normalan život, svakog dana tetsiraju 200.000 ljudi

U kafićima u središtu Kopenhagena gosti se mogu za 149 danskih kruna testirati na Covid-19 antigenskim testom te popiti pivo dok pola sata čekaju na rezultat testa. Mnogima je to bolja opcija od čekanja u redu na uobičajenim punktovima za testiranje

Danska trenutačno ima treću najnižu stopu zaraze i smrtnosti od Covida-19 u Europi, a prošle srijede stanovnici te zemlje vratili su se normalnijem životu. Većina učenika ponovno je u školskim klupama, mlađi od 18 mogu na treninge u zatvorenom, a navijači na tribine stadiona. Ponovno su otvoreni i muzeji, knjižnice, trgovački centri, restorani i kafići, piše HRT.

Bez negativnog testa ne može se u restorane

Tamošnji ugostitelji nastoje na kreativne načine privući goste pa, poput jednog kafića u središtu Kopenhagena, nude primamljiv paket: za 149 danskih kruna (što je otprilike jednako toliko hrvatskih kuna) gosti se mogu testirati na Covid-19 antigenskim testom i popiti pivo dok pola sata čekaju na rezultat testa. Za mnoge je to bolja opcija od čekanja u redu na uobičajenim mjestima za testiranje.

Bez negativnog testa na Covid ne starijeg od 72 sata, potvrde o cijepljenju ili one o prisutnosti antitijela, ne može se inače u danske restorane. Obvezna je rezervacija stola unaprijed. Hrana se ne poslužuje poslije 22 sata, a zatvara se u 23.

… ni u najpoznatiji zabavni park u Kopenhagenu

Živost se vratila i u zabavni park Tivoli, jednu od najpoznatijih turističkih atrakcija u glavnom gradu Danske. Prihodi su im pali za 40 posto, bili su zatvoreni gotovo četiri mjeseca, ali su spremno podijelili žrtvu s cijelim društvom. I za ulazak u Tivoli potrebno je imati 72 sata star negativan test na Covid.

“Važno je da funkcionira sustav za testiranje, tada nije teško ući ni u naš zabavni park”, kazao je za HRT Kasper Schumacher, direktor zabavnog parka Tivoli.

‘Bude li trećeg vala, dočekat ćemo ga spremni’

Inače, svakoga dana u Danskoj se testira oko 200 tisuća ljudi ili oko 4 posto populacije. Masovno i kontinuirano testiranje, kao i brzo procjepljivanje, omogućilo je brže otvaranje od očekivanoga.

“Proces cijepljenja u Danskoj teče dobro. Bude li do jeseni i trećeg vala zaraze, pobrinuli smo se da ga dočekamo spremni. Učinili smo mnogo toga kako bismo izbjegli ponovno zatvaranje cijele zemlje. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, reagiramo s mjerama zatvaranja lokalno ili regionalno”, kaže Mette Frederiksen, danska premijerka.

U Danskoj je trenutačno zabranjeno okupljanje u zatvorenome više od 10 ljudi, a za dva tjedna moći će ih biti 25. Na otvorenome je dozvoljeno okupljanje najviše 50 ljudi, a plan je da do sredine lipnja to naraste do 100 osoba.

