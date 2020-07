KADA ĆE OVAJ VIRUS DOSEGNUTI VRHUNAC? Stručnjaci su zbunjeni: ‘Ako se sadašnji trendovi nastave, imat ćemo novi problem’

‘Trendovi koje vidimo diljem SAD-a ne doimaju se da će uskoro biti na vrhuncu. Ako nastave rasti, mislim da bi se ovaj val mogao nastaviti i tijekom zime’, kaže epidemiologinja Loren Lipworth sa Sveučilišta Vanderbilt u Nashvilleu

Sjedinjene Države su u četvrtak prešle još jednu tešku granicu premašivši brojku od četiri milijuna potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom te gotovo 145.000 smrtnih slučajeva. Budući da se virus i dalje širi u više od 30 saveznih država, stručnjaci upozoravaju da bi moglo proći još neko vrijeme prije nego što se počne nazirati kraj ovom valu zaraze.

Brojke počele rasti sa sezonom godišnjih odmora

U početku pandemije u SAD-u je prvi vrhunac dosegnut sredinom travnja kada je bilo više od 2300 smrtnih slučajeva dnevno. Potom je ta brojka pala na manje od tisuću umrlih dnevno, no kada je u lipnju počela sezona godišnjih odmora ponovno su dosegnute rekordne razine. Ti trendovi u kombinaciji s nedosljednim strategijama ublažavanja stanja, stavljaju znanstvenike pred velike izazove, piše NBC News. Teško im je, naime, procijeniti kada bi epidemija mogla početi jenjavati, a krivulja koja je sada uzlazna, početi padati.

“Trendovi koje vidimo diljem Amerike ne doimaju se da će uskoro biti na vrhuncu”, kazala je za NBC epidemiologinja Loren Lipworth iz Medicinskog centra Sveučilišta Vanderbilt u Nashvilleu. “Ako ti trendovi nastave rasti, mislim da bi se ovaj val mogao nastaviti i tijekom zime”, dodala je.

Još se ne nazire kraj prvog vala epidemije

U ranoj fazi pandemije, države poput New Yorka, Kalifornije, New Jerseyja, Washingtona i Louisiane bile su među najteže pogođenima. Kako je broj oboljelih i umrlih u tim saveznim državama počeo opadati, brojke su počele rasti drugdje. U većini država povećava se broj oboljelih i hospitaliziranih, kao i stopa smrtnosti.

Američki zdravstveni dužnosnici upozoravaju da bi na jesen moglo doći do drugog vala koronavirusa kada se epidemija preklopi sa sezonom gripe. Epidemiologinja Lipworth uvjerena je da će prvi val epidemije u SAD-u potrajati do kraja godine.

“Mislim da uopće ne možemo početi razmišljati o drugom valu sve dok pouzdano ne budemo mogli reći da je prvi val završio, a to sigurno nije slučaj u većini krajeva ove zemlje”, rekla je. Ona napominje kako faze pandemije nisu strogo definirane, ali da SAD mora kontrolirati epidemiju prije nego što epidemiolozi proglase kraj prvog vala.

Kalifornija kontrolirala epidemiju, a onda eksplodirala

To se, kaže, još ne događa jer i one savezne države koje su bilježile pad broja oboljelih i umrlih sada se ponovno suočavaju s rastom brojki. Primjerice, Kalifornija je već na početku pandemije uvela stroge mjere zatvaranja i time usporila širenje zaraze. No, ondje se sada bilježe nove, rekordno visoke brojke i sa 422.000 potvrđenih slučajeva zaraze Kalifornija je pretekla New York.

Kako bude rastao broj novozaraženih i oboljelih, s odmakom od nekoliko tjedana rast će i broj smrtnih slučajeva. Ističe to Jaline Gerardin, epidemiologinja s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Northwestern u Chicagu, koji intenzivno radi na modeliranju i projekcijama epidemije u saveznoj državi Illinois. Ona podsjeća kako je nakon vrhunca broja zaraženih 21. ožujka, dva-tri tjedna kasnije uslijedio vrhunac broja hospitaliziranih pacijenata, a šest tjedan kasnije, početkom svibnja, vrhunac broja umrlih. Od ožujka naovamo, kaže Gerardin, promijenio se niz dinamika zbog kojih je teško projicirati kada će se dogoditi sljedeći vrhunac.

Na koncu, opet je ključna – zaštitna maska

Osim toga, piše NBC News, došlo je i do promjena u dobnoj strukturi oboljelih Na Floridi, primjerice, prosječna dob zaraženih u ožujku je bila 65 godina, a sada najveći postotak zaraženih i oboljelih čine osobe u dobi od 25 do 34 godine. To bi, napominju stručnjaci, moglo utjecati i na projekcije, jer mladi ljudi lakše podnose zarazu. Također, sada se i testira mnogo više ljudi, a mnogo je više i asimptomatskih bolesnika.

No, čak i pored mnogih nepoznanica, znanstvenici tvrde da bi dosljedna politika po pitanju nošenja zaštitnih maski mogla pomoći u obuzdavanju virusa.

“Kada bi svi u ovoj zemlji nosili masku, mi epidemiolozi mogli bismo sa sigurnošću tvrditi da bi to utjecalo na poravnavanje krivulje”, zaključila je epidemiologinja Loren Lipworth.

