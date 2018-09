KAD BI SVI LOPOVI BILI OVAKVI SVIJET BI BIO BOLJE MJESTO: Pljačka trgovine pretvorila se u urnebesnu komediju 

Razbojnik koji je ušao u trgovinu e-cigareta u Aurori u Koloradu s namjerom da je opljačka vjerojatno nije ni sanjao da će izvesti jedan od najgorih pokušaja pljačke ikada

Kad bi svi naoružani razbojnici bili poput ovoga kojeg je snimila kamera prilikom pokušaja pljačke trgovine e-cigareta u gradu Aurori u američkoj saveznoj državi Kolorado, svijet bi bio bolje i zabavnije mjesto.

Naravno, naoružani lopov imao je krajnje niske pobude kada je upao u trgovinu, prišao pultu i pred preplašenom prodavačicom izvukao pištolj iz vrećastih hlača. No, strah prodavačice trajao je jedva sekundu-dvije jer je razbojniku – pokazalo se nedoraslom ulozi u koju se uživio – pištolj ispao iz ruke i kliznuo preko pulta na pod.

Ostao bez pištolja, ali i bez hlača

Tada je najprije pokušao preskočiti pult, no to mu nije pošlo za rukom. Posve smeten, nespretni je lopov tada panično potrčao prema vratima. Ali, ni to nije bilo sve od njega. Kada je nogom odgurnuo vrata hlače su mu skliznule pa je, jedva ih pridržavajući, u gaćama nastavio bijeg.

Još gore po njega – sve je snimila nadzorna kamera, snimka je procurila u bespuća interneta, a on je postao predmetom općeg ismijavanja. Policija je pak utvrdila da je oružje kojim je pokušao izvesti pljačku zapravo – zračni pištolj.