JUNCKER DEMANTIRAO GLASINE O PIJANSTVU: ‘Čudi me interes koji neki pokazuju za ta marginalna pitanja’

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u srijedu je osobno demantirao da je bio pijan u prošlu srijedu prije radne večere priređene za čelnike NATO-a.

Juncker: ‘Tražim malo poštovanja’

U javnosti su se ponovno javile spekulacije o Junckerovoj sklonosti alkoholu, koje ga prate već niz godina, nakon što su se pojavile snimke snimljene prije radne večere u srijedu navečer na kojoj su okupili čelnici NATO-a na summitu. Na snimci se vidi Juncker kako jedva održava ravnotežu i kako mu pomažu nazočni čelnici da ostane na nogama. Nakon toga pojavila se i fotografija Junckera kako sjedi u invalidskim kolicima. Glasnogovornici Komisije Junckerovo posrtanje su pripisali išijasu koji mu često ometa normalno kretanje i bolovima u leđima i nozi.

Na pitanje je li točno objašnjenje njegovih glasnogovornika da je riječ o išijasu i da nije bio pod utjecajem alkohola, Juncker je odgovorio: “Bilo je točno u prošlu srijedu, točno je bilo jutros i bit će točno i večeras i sutra ujutro. Zbilja me čudi interes koji neki pokazuju za ta marginalna pitanja i tražim malo poštovanja”. Juncker se već godina susreće s glasinama da je sklon alkoholu, a to često koriste euroskeptični političari i mediji koji su u više navrata dovodili u pitanju njegovu sposobnost da vodi Komisiju. U tome su prednjačili britanski euroskeptični mediji, naročito 2014. godine kada se vodila kampanja za Europski parlament i za kandidata za predsjednika Europske komisije.

Sklonost alkoholu kao javna tajna?

Ali, nisu samo britanski mediji o tome pisali. Tako je Der Spiegel 2014. pisao da je u Luksemburgu već godinama Junckerova sklonost alkoholu “javna tajna”, citirajući luksemburškog novinara Pascala Steinwachsa u Letzebuerger Journalu da “zločesti jezici tvrde da Juncker zapravo nema problem s alkoholom, nego bez njega”. Francuski dnevnik Liberation tada je pisao, pozivajući se na neimenovanog diplomata, da je Juncker jedini koji se usudio pušiti na sastancima u Vijeću EU-a, da je oko sebe napravio prostor za pušenje i naručivao sok od jabuke s dodatkom alkohola, ali da ga ipak nitko nije vidio pijana, možda tek malo usporena, te da mu to nije smetalo da uspješno vodi sastanke euroskupine koji bi znali trajati do ranih jutarnjih sati.

Juncker je za Spiegel rekao da je i zdravstveno spreman za izazove posla predsjednika Europske komisije i da nema ništa protiv da mediji vodeće kandidate stave pod povećalo. “Ali želio bih da me se pita o politici, a ne o mojim problemima s alkoholom, kojih nemam”, rekao je Juncker prije nego što je izabran za predsjednika Europske komisije.