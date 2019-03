JOŠ JEDNOM ODBAČEN SPORAZUM O BREXITU: Premijerka May na mukama, Velika Britanija u kaosu, otvara se nekoliko scenarija

Zastupnici će u srijedu glasovati još jednom, ovoga puta o tome treba li Velika Britanija napustiti najveći trgovinski blok na svijetu bez dogovora što je scenarij za koji poslovni čelnici kažu da bi donio kaos na tržištima i u opskrbi, a drugi kritičari kažu da bi mogao prouzročiti nestašicu hrane i lijekova

Britanski zastupnici su u utorak velikom većinom odbacili sporazum premijerke Therese May i Europske unije o izlasku Velike Britanije iz Unije, bacivši Brexit u kaos samo 17 dana prije planiranog izlaska. Zastupnici su glasovali protiv izmijenjenog dogovora o Brexitu May i EU-a s 391 prema 242, a njezini pregovori u posljednjem trenutku u ponedjeljak sa čelnicima EU-a kako bi se umirile zabrinutosti njezinih kritičara pokazali su se jalovim.

BBC piše kako se premijerka May nadala da će joj amandmani na sporazum koji je parlament odbacio u siječnju, osigurati podršku dovoljnog broja zastupnika. Ti su amandmani usuglašeni kasno u ponedjeljak, tijekom njezinog sastanka s čelnicima EU u Bruxellesu, koji su jasno dali do znanja da nakon toga neće voditi daljnje pregovore.

Brexit bez dogovora, kaos na tržištima

Optimizam s kojim se May vratila iz Bruxellesa, u utorak je srušio britanski državni odvjetnik Geoffrey Cox, jasno dajući do znanja da izmijenjeni sporazum o Brexitu ne daje pravna sredstva za unilateralno napuštanje backstopa u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora. Da je sinoćnje glasovanje prošlo kako je željela premijerka May, Velika Britanija sada bi se pripremala za izlazak iz EU 29. ožujka pod uvjetima sporazuma. Kako sada stvari stoje, Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek je u okviru tih rokova, ali stvari se sada mogu razvijati na dva načina, piše BBC.

Sljedeći korak je … još jedno glasovanje u srijedu. Zastupnici će tada glasovati o tome treba li Britanija napustiti najveći trgovinski blok na svijetu bez dogovora što je scenarij za koji poslovni čelnici kažu da bi donio kaos na tržištima i u opskrbi, a drugi kritičari kažu da bi mogao prouzročiti nestašicu hrane i lijekova.

Napuštanje EU bez dogovora, odnosno bez 21-mjesečnog prijelaznog razdoblja predviđenog sporazumom, nosi značajne rizike za trgovinu, imigraciju, zdravstvo i mnogo toga drugog. BBC piše kako je gotovo sigurno da će parlament odbaciti i tu mogućnost. A odbacivanje Brexita bez dogovora tada bi rezultiralo… još jednim glasovanjem.

Time bi se odlučilo hoće li se premijerka vratiti u Bruxelles kako bi zatražila proširenje članka 50., što je formalni naziv za obavijest Ujedinjenog Kraljevstva da napušta Uniju. To bi prebacilo lopticu Brexita na Sud Europske unije, što bi moglo omogućiti Uniji da odluči o uvjetima bilo kojeg produženja.

Backstop – najsporniji dio sporazuma

Govoreći nakon poraza u Parlamentu, premijerka May je kazala: “Glasovanje protiv odlaska bez dogovora i traženje produženja ne rješava probleme s kojima se suočavamo. EU će će htjeti znati kakvu korist želimo imati od takvog proširenja, i ovaj dom (Parlament) će morati odgovoriti na to pitanje.”

Veći dio neslaganja i svađa oko sporazuma kakav je predložila May vrtjeli su se oko tzv. backstopa. Backstop je mehanizam koji isključuje tvrdu granicu na irskom otoku. To znači da bi Velika Britanija dalje ostala dio carinske unije s EU sve dok se obje strane ne dogovore o novom sporazumu. Nastavila bi se slobodna trgovina na irskom otoku, a jedino bi se kontroliralo zadovoljava li roba koja dolazi iz Velike Britanije EU standarde. No, backstop predviđa da se kontrola robe obavlja ne između Irske i Sjeverne Irske, nego na granici između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije.

Riječ je o zaštitnom mehanizmu kojim se želi izbjeći vraćanje tvrde granice između Republike Irske, članice Europske unije, te Sjeverne Irske koja s Velikom Britanijom izlazi iz tog saveza. Britanski državni odvjetnik Geoffrey Cox je rekao da izmijenjeni sporazum o izlasku iz Europske unije Britaniji nije dao pravna sredstva za unilateralno napuštanje backstopa u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora. Dio zastupnika strahuje da bi backstop zadržao Britaniju vezanu za EU bez vremenskog ograničenja.

Jesu li May odbrojani premijerski dani?

BBC prognozira i što bi ovaj poraz mogao značiti za Theresu May. Njezin kratki premijerski mandat obielježen je pregovorima o Brexitu koji su joj donijeli dva velika poraza u parlamentu. Ona je u utorak doslovno izgubila glas braneći u parlamentu svoj prijedlog sporazuma znajući sve vrijeme da joj nad glavom visi još jedan poraz.

Njezin prvi pokušaj da progura sporazum o Brexitu grubo je odbijen u siječnju, a pratila ga je i velika pobuna protiv May unutar njezine Konzervativne stranke. Ovim drugim velikim porazom May riskira slabljenje vodstva stranke i još više poziva na njezinu ostavku.

Među mogućim ishodima u slučaju da se parlament ne složi oko uvjeta sporazuma, May bi se mogla suočiti s općim izborima, drugima tijekom njezina premijerskog mandata.

