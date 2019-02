JOŠ JEDNOJ SUSJEDNOJ ZEMLJI KRONIČNO NEDOSTAJE RADNIKA: Očekuje se da će biti gotovo 200.000 slobodnih radnih mjesta, evo kojih

Očekuje se kako će jedino što će preostati vlasnicima kompanija jest borba za kvalificirane radnike koji su na tržištu

Nova studija Confindustria pokazala je veliku razliku između potražnje firmi, postojećeg obrazovnog sustava i tisuće tehničkih poslova na koje se neće imati koga zaposliti u godinama koje dolaze. To znači da kompanije koje bi mogle potaknuti rast talijanskog gospodarstva neće to biti u mogućnosti napraviti i to ne zbog manjka narudžbi već zbog nedostatka obrazovanih radnika, navode autori studije.

Borba za kvalificirane radnike

Kako navodi studija, od 2019. do 2021. godine bit će oko 193 tisuće slobodnih radnih mjesta i to u industriji hrane, tehnologije, tekstilnoj industriji, kemijskoj industriji i drvnoj industriji. Inženjeri, tehnički stručnjaci i drugi radnici s tehničkim vještinama nužno su potrebni, međutim s nedostatkom mladih Talijana koji se obrazuju za te vještine, studija previđa kako barem jedna trećina slobodnih radnih mjesta nikada neće biti popunjena.

Očekuje se kako će jedino što će preostati vlasnicima kompanija jest borba za kvalificirane radnike koji su na tržištu.

Studija predviđa kako će biti raspoloživih oko 45 tisuća poslova u tehnološkom sektoru u kojem će neka od najtraženijih poslova uključivati dizajnere aplikacija i softwara, dizajnere razvoja, dizajnere kompjuterske tehnologije kao i dizajnere telekomunikacijskog sustava.

Imaju velike gubitke

Studija je analizirala i tradicionalni poslovni sektor koji je specijaliziran za proizvode iz Italije kao što je drvna industrija. Analiza navodi kako će u idućih nekoliko godina biti oko 11 tisuća slobodnih radnih mjesta. A u industriji hrani će pak biti oko 30 tisuća slobodnih radnih mjesta, dok u tekstilnoj industriji 21 tisuća radnih mjesta. U navedenim industrijama, među najtraženijim radnicima će biti obrtnici koji su vješti u umjetničkom tkanju, obradi drveta i izradi uzoraka.

Talijanske kompanije imaju velike gubitke zbog nedostatka radnika, kao i zbog odljeva mozga jer tisuće mladih Talijana svake godine napušta Italiju. Tehnološki sektor ima taj problem već dugi niz godina, ali stvari se ne mijenjaju.

Moramo se fokusirati

“Ti podaci govore kako kompanije budućnosti trebaju mlade ljude,” komentirao je predsjednik Confindustrie Vincenzo Boccia i dodao: “Italija nema sirovog materijala, ali ima ljudski kapital, znanje i talent i mi se moramo fokusirati da izgradimo budućnost ove zemlje.”