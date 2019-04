JOŠ JEDNA ŽENA OPTUŽUJE BIVŠEG AMERIČKOG POTPREDSJEDNIKA BIDENA: ‘Povukao me blizu da trljamo noseve’

‘Nije bilo seksualno, no zgrabio me za glavu. Stavio je svoje ruke oko mojeg vrata i povukao me blizu da trljamo noseve. Kada me povlačio, mislila sam da će me poljubiti u usta’, kazala je Amy Lapos, bivša pomoćnica jednog kongresnika opisujući neprimjerenu rekaciju bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena

Još je jedna žena optužila bivšeg američkog potpredsjednika Joea Bidena za neprimjereno dodirivanje, baš u vrijeme dok razmatra kandidiranje na slijedećim predsjedničkim izborima. Amy Lappos (43) rekla je za list Hartford Courant iz Connecticuta u ponedjeljak da je Biden trljao svoj nos o njezin tijekom humanitarne akcije 2009. godine u gradu Greenwichu.

‘Povukao me blizu da trljamo noseve’

“Nije bilo seksualno, no zgrabio me za glavu”, rekla je Lappos. “Stavio je svoje ruke oko mojeg vrata i povukao me blizu da trljamo noseve. Kada me povlačio, mislila sam da će me poljubiti u usta”.

Lappos, tada pomoćnica kongresnika Jimu Hinesu, rekla je da nije prijavila Bidena jer je “on bio potpredsjednik, a ja sam bila ništa”.

“Postoji linija pristojnosti. Postoji linija poštovanja. To nije kulturno. To je seksizam ili mržnja prema ženama”, dodala je Lappos.

Biden kaže da se nikad nije ponašao nepristojno

Njena optužba dolazi samo tri dana nakon što je Lucy Flores (na slici s Bidenom, nap.a.) bivša članica skupštine u Nevadi, rekla da ju je Biden poljubio u potiljak na događaju tijekom kampanje 2014. godine. Biden je u svome odgovoru rekao kako vjeruje da se “nikada” nije ponašao nepristojno.

“U mnogo godina javnog života i kampanja, ponudio sam nebrojena rukovanja, zagrljaje, izraze pažnje, podrške i utjehe. I niti jednom, ikada, vjerujem, nisam se ponio neprimjereno”, rekao je Biden.

Taj 76-godišnji veteran koji je osam godina bio potpredsjednik u administraciji predsjednika Baracka Obame i 36 godina u američkom Senatu, nije još najavio hoće li se natjecati za kandidaturu demokrata na predsjedničkim izborima 2020.

