JOHNSON TRAŽI REVIZIJU KAZNI ZA OPASNE ZLOČINCE: ‘Želimo ih uhvatiti, zatvoriti, kazniti i pravilno rehabilitirati’

Boris Johnson traži hitnu reviziju kazni za opasne zločine

Britanski premijer Boris Johnson najavio je u nedjelju hitnu reviziju kazni za opasne zločine, nakon što je obećao otvaranje dodatnih 20 tisuća radnih mjesta za policajce, kao i novih 10 tisuća mjesta u zatvorima.

Reuters piše da Johnson želi zadržati red i zakon visoko na listi političkih prioriteta, a upravo ta usredotočenost na kriminal i druga domaća pitanja prije 31. listopada i predviđenog izlaska Velike Britanije iz Europske unije (EU), potiču nagađanja da britanski premijer planira raspisati izbore.

Kazna mora odgovarati zločinu

Ured premijera priopćio je u nedjelju da će se preispitivanje usredotočiti na to jesu li nasilnici i seksualni prijestupnici izdržavali kazne koje odražavaju težinu njihovih zločina. Johnson, koji je prošlog mjeseca zamijenio Theresu May, rekao je da s ciljem osiguranja povjerenja u sustav, kazna doista mora odgovarati zločinu.

Johnson je izjavio da su u prošlosti svjedočili primjerima prerano puštenih silovatelja i ubojica, kao i onih koji su ubrzo nakon puštanja ponovili prijestupe. “To sada završava. Želimo ih uhvatiti, zatvoriti, kazniti i pravilno rehabilitirati”, poručio je Johnson. Najavljeno je da će Johnson danas ugostiti visoke policijske dužnosnike, kao i čelnike probacijskih i policijskih službi, kako bi razgovarali o njegovom planu.

Veće ovlasti policiji

Johnson je ranije u nedjelju najavio još 10 tisuća novih zatvorskih mjesta, što bi prema procjenama stajalo oko 2,5 milijardi funti, a kazao je i da će policiji biti dodijeljene veće ovlasti u segmentu zaustavljanja i pretresa pojedinaca. Johnson je dosad više puta rekao da će Britanija napustiti EU do kraja listopada, sa ili bez novog dogovora o izlasku.

No, ima tanku većinu u parlamentu, a njegova prethodnica May u tri navrata nije uspjela pridobiti podršku zastupnika za svoje verzije dogovora. To, kao i niz zahtjeva za povećanom potrošnjom potaknuli su razgovore i nagađanja o izborima kasnije ove godine.