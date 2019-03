JOHNSON & JOHNSON OPET PROGLAŠEN KRIVIM: Zbog njihovih proizvoda žena teško oboljela, moraju joj isplatiti milijune

Johnson & Johnson mora platiti 29 milijuna dolara ženi koja je rekla da joj je azbest iz proizvoda te tvrtke na bazi pudera uzrokovao mezoteliom

Kalifornijska porota u srijedu je naredila da tvrtka Johnson & Johnson mora platiti 29 milijuna dolara ženi koja je rekla da joj je azbest iz proizvoda te tvrtke na bazi pudera, uključujući Johnson’s Baby puder, uzrokovao mezoteliom.

Presuda, donesena na vrhovnom sudu u Oaklandu, zadnja je u nizu poraza te ogromne kompanije protiv koje je podignuto 13.000 tužbi širom svijeta.

Očekuje se desetak novih tužbi

J&J je rekao da je razočaran presudom i da će se žaliti, citirajući “ozbiljne proceduralne pogreške” tijekom suđenja.

The New Brumswick, tvrtka sa sjedištem u New Jerseyu, niječe da njezin puder izaziva rak te kaže da su brojne studije i testovi regulatornih agencija širom svijeta pokazale, da je njihov puder siguran i da u njemu nema azbesta.

Očekuje se da će 2019. pred sudove doći desetak tužbi vezanih uz azbest u puderu tvrtke J&J.