JOHNSON IMA TJEDAN DANA DA SPASI BREXIT: Poslao nove prijedloge, ali u Bruxellesu su ga odbili, ruku bi mu mogao pružiti Viktor Orban

Dok Boris Johnson poručuje EU da treba iskoračiti i naći se na pola puta s Velikom Britanijom, iz Bruxellesa poručuju kako ‘prijedlozi Velike Britanije ne predstavljaju temelj za sklapanje dogovora’

Britanski premijer Boris Johnson poručio je u nedjelju da je na Europskoj uniji da “iskorači” kako bi se našla s Velikom Britanijom na pola puta nakon njegovih prijedloga da izmijeni sporazum o napuštanju bloka.

“Prijedlozima objavljenima ovaj tjedan Ujedinjeno Kraljevstvo skače na otok u sredini rijeke”, napisao je Johnson u članku objavljenome u tabloidu naklonjenom brexitu The Sun on Sunday i The Sunday Expressu. “Ako želimo izaći s dogovorom, potrebno je da i EU skoči sa svoje strane i pridruži nam se ondje, te pokaže svoju dobru volju da postigne dogovor koji britanski parlament može podržati”, rekao je.

Rok od tjedan dana

Viši dužnosnici EU-a odbili su Johnsonove prijedloge i zatražili su da osigura nekoliko razjašnjenja, a aranžmani za postbrexitovsku irsku granicu još su uvijek glavni kamen spoticanja. Johnson je rekao da britanski glasači “žele krenuti dalje” od brexita.

“Stoga sam našim europskim prijateljima rekao: zgrabite priliku koju pruža naš novi prijedlog”, napisao je Johnson te pozvaoo da se Bruxelles priključi Londonu “za pregovaračkim stolom u duhu kompromisa i suradnje. Možemo to postići dogovorom ako je EU voljan”, rekao je Johnson ustrajući na tome da Velika Britanija napusti blok, s dogovorom ili bez njega, 31. listopada.

Zahtjevni pregovori o brexitu trebali bi se nastaviti u ponedjeljak između Londona i Europske unije koja je nedovoljnima ocijenila prijedloge Borisa Johnsona za izbjegavanje kaotičnog razlaza 31. listopada, pa je britanski premijer u subotu nazvao nekoliko europskih čelnika. Jedan od njegovih sugovornika, finski premijer Antti Rinne, čija zemlja trenutačno predsjedava Europskom unijom, izjavio je da je rekao Johnsonu da je “važno pronaći rješenje u roku od tjedan dana”. “Johnson je rekao da se slaže s tim rokom”, dodao je.

IRSKI PREMIJER ŽELI RIJEŠITI PITANJE GRANICE: Pokušava dogovoriti sastanak s Johnsonom jer nema puno vremena do brexita

Novi prijedlog nije temelj za dogovor

Britanski premijer u srijedu je objavio novi prijedlog koji London smatra “pravednim i razumnim kompromisom”. “Želimo dogovor i razgovori će se nastaviti u ponedjeljak na temelju naše ponude”, rekao je britanski glasnogovornik.

Bruxelles nije tog mišljenja. “Prijedlozi Velike Britanije ne predstavljaju temelj za sklapanje dogovora”, ocijenila je u petak glasnogovornica Europske komisije Natasha Bertaud.

Plan britanskog premijera je da okonča problem oko granice na Irskom otoku, izbjegavajući mogući povratak kontrola na granici nakon brexita između Republike Irske, članice EU-a i britanske pokrajine Sjeverne Irske koja će napustitu EU kada i Velika Britanija. Ali Europljani su sa skepsom dočekali taj plan i ocijenili da on sadržava “problematične točke”, te da bi trebao biti dorađen.

NOVI PLAN BORISA JOHNSONA: Sjeverna Irska mogla bi ostati u posebnom odnosu s EU do 2025.

Johnson dobiva saveznika?

Europski čelnici moraju na sljedećem sastanku na vrhu u Bruxellesu 17. i 18. listopada odlučiti jesu li ostvareni uvjeti za prihvaćanje nove odgode datuma izlaska Velike Britanije, predviđenog 31. listopada. Johnson je obećao brexit tog datuma pod svaku cijenu, unatoč tome što su britanski parlamentarci izglasali da on mora tražiti odgodu izlaska ako ne bude postignut dogovor kako bi se izbjegao tvrdi brexit s potencijalno katastrofalnim gospodarskim i socijalnim posljedicama.

List Daily Telegraph je ponovno u subotu spomenuo mogućnost da mađarski premijer Viktor Orban pritekne u pomoć Borisu Johnsonu, u slučaju da britanski premijer bude prisiljen tražiti odgodu, što nikako ne želi. Odgodu trebaju jednoglasno potvrditi države članice, i ako se samo jedna od njih ne slaže, odluka o odgodi se blokira. Britanski ministar stanogradnje Robert Jenrick u nedjelju je to odbacio kao neozbiljnu spekulaciju.