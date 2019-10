JOHNOSON NIKAKO DA ZADOVOLJI EU: Juncker: ‘Njegov plan još ima problematične točke, posebice u pogledu backstopa’

Juncker tvrdi da je Johnsonov prijedlog da se omogući dogovoreni izlazak Velike Britanije iz EU i dalje problematičan

Prijedlog koji je danas predstavio Boris Johnson da se omogući dogovoreni izlazak Velike Britanije iz Europske unije još uvijek sadrži “problematične točke”, rekao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nakon telefonskog razgovora s britanskim premijerom.

Zaštita EU i Irske

Juncker je priznao kako postoje “pozitivni pomaci, posebice u pogledu potpune usklađenosti propisa za svu robu i kontrolu roba iz Velike Britanije koja ulazi u Sjevernu Irsku”, navele su njegove službe. Dodao je da “još postoje neke problematične točke koje će zahtijevati dodatni rad sljedećih dana, posebice u pogledu ‘backstopa'”, dodaje se.

“Moramo imati pravno operativno rješenje koje će odgovoriti na sve ciljeve ‘backstopa’: spriječiti tvrdu granicu, očuvati suradnju sjever-jug i otočno gospodarstvo i zaštiti jedinstveno tržište EU-a i mjesto Irske u njemu”, rekao je Boris Johnson.

Razgovarat će s irskim premijerom

Jean-Claude Juncker će razgovarati s irskim premijerom Leom Vardakarom i “pozorno će poslušati njegovo stajalište “, precizira se u priopćenju. Pregovarač EU-a za brexit Michel Barnier informirati će i savjetovati se s Europskim parlamentom i predstavnicima zemalja članica.

Sastanci pregovaračkih ekipa EU-a i Velike Britanije održat će se u Bruxellesu sljedećih dana, precizira se u priopćenju. Savjetnik Borisa Johnsona David Frost je stigao u Bruxelles danas gdje je već održao radni sastanak sa savjetnicima Michela Barniera.

‘Razumni i konstruktivni prijedlozi’

Johnson je ranije upozorio da je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno za izlazak iz EU-a 31. listopada bez dogovora ako Europljani odbiju “nagodbu” koju nudi London. Čelnik konzervativne vlade koji je krajem srpnja preuzeo vlast uz obećanje da će po svaku cijenu izvesti zemlju iz Europske unije, rekao je da će tijekom dana iznijeti Bruxellesu “razumne i konstruktivne prijedloge” kojim će prebaciti loptu u europsko polje.

“Da, Ujedinjeno Kraljevstvo nudi nagodbu i iskreno se nadam da će naši europski prijatelji to shvatiti i ponuditi svoj prijedlog”, rekao je pred članstvom zadnjeg dana godišnjeg kongresa Konzervativne stranke u Manchesteru, na sjeverozapadu Engleske.

Premda nije ulazio u tehničke pojedinosti, upozorio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo u slučaju odbijanja njegova plana izaći 31. listopada “bez obzira na sve”. Ustvrdio je da je njegova zemlja u slučaju odbijanja njegova plana “spremna” na “no deal” koji može imati posljedice pogubne za gospodarstvo.

Ostanak Irske na europskom tržištu

List Telegraph piše da novi britanski prijedlog predviđa ostanak Sjeverne Irske na jedinstvenom europskom tržištu do 2025., ali u carinskoj uniji s Ujedinjenim Kraljevstvom. Tako bi u neku ruku postojale dvije granice: carinska kontrola između dvije Irske i regulatorna kontrola u Irskome moru koje Ujedinjeno Kraljevstvo dijeli od njegove pokrajine Sjeverne Irske.

Johnson je ponovo zanijekao da razmišlja o ponovnoj uspostavi fizičke kontrole na granici ne obrazloživši kako kani riješiti to pitanje. Johnson je upozorio da u slučaju neuspjeha pregovora s EU-om neće od Bruxellesa zatražiti odgodu Brexita. No zakon ga obvezuje da zatraži novu odgodu ako se do 19. listopada ne dogovori s EU-om, neposredno nakon sljedećeg europskog sastanka na vrhu.

