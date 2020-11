JILL BIDEN POVLAČI NEZABILJEŽEN POTEZ: Čvrsta podrška suprugu, a sada bi mogla zauvijek promijeniti ulogu prve dame SAD-a

Sa svjetlima političke pozornice Jill Biden dobro je upoznata, a ako nakon pobjede njezina supruga Joea, bivša druga američka dama imat će priliku modernizirati ulogu prve dame za 21. stoljeće tako što će zadržati posao profesorice.

“Većina Amerikanki usklađuje poslovni i privatni život, ali prvim damama to nikada nije bilo dopušteno”, rekla je Katherine Jellison, profesorica povijesti sa Sveučilišta Ohio. “Međutim, možda je došlo vrijeme da se više Amerikanaca osjeća ugodno s prvom damom koja nije 24 sata dnevno na raspolaganju u Bijeloj kući.”

Nedugo nakon što je njen suprug prognoziran za budućeg predsjednika SAD-a, na Twitteru je objavila duhovitu fotogafiju.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020