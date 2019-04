JEZIVE ISPOVIJESTI MOBINGIRANIH ŽENA: ‘Morale smo nositi crvenu traku oko ruke kad bi imale menstruaciju. To je značilo da smo manje produktivne’

Diskriminirane žene objavile svoja negativna iskustva koja su doživjele na poslu

U Srbiji je objavljena zbirka priča diskriminiranih žena pod naslovom “Žene govore”, publikacija u kojoj su radnice diljem Srbije opisale svoja neugodna iskustva, poniženja i mobing na radnim mjestima. Autorice teksta iz Udruženja za radna prava žena “Roza” iz Zrenjanina, Vesna Đorđević, Milica Lupšor i Željka Jorgić Đokić i same su podijelile svoja negativna iskustva, piše Blic.

Kako bi se zaštitile žene koje su odlučile iznijeti u javnost priče, nije navedeno o kojim se tvrtkama radi. “Obišle smo više od 10 mjesta u Srbiji i u nalaženju priča su nam pomogla mnoga lokalna udruženja za borbu protiv nasilja. Mnoge žene, iako smo im rekli da neće biti objavljeno ni njihovo ime, ni mjesto odakle su, nisu želele progovoriti iz straha da će netko saznati da su to baš one i tako dobiti otkaz”, objasnila Lupšor te istaknula da najveći broj žena koje nisu željele progovoriti moraju se nositi ili su se nosile s nasiljem u obitelji.

Crvene trake u danima menstruacije

Jedna od najšokantnijih priča je da su u jednoj srpskoj tvrtki žene bile označene crvenom trakom oko ruke u danima kada bi imale menstruacije. To je bio znak da su u tom periodu manje produktivne. Riječ je o slučaju iz 2011. godine, a žena koja je to podijelila s javnosti dobila je nakon toga otkaz.

Zaposlila se u drugoj tvrtki, tako da iz straha od novog otkaza nije željela javno govoriti o tvrtki i gradu u kojemu se to događalo. “Najgore je što je cijeli ritual ‘obilježavanja’ naredila žena koja je bila šefica, kako bi na taj način “ostvarila uštedu tvrtki i dobila bonus”, rekla je Lupšin.

Poslodavac navodno nije znao za tu praksu te je šefica dobila otkaz nakon toga.

Štedio na grijanju i hlađenju

Radnice jedne male tekstilne tvornice u Zrenjaninu ispričale su kako je njih 13 u jednoj smjeni šivalo markiranu odjeću iako poslodavac nije imao licencu. “Ljeti nije želio dozvoliti korištenje rashladnih uređaja, pa je u prostoriji bio pakao, a zimi nije uključivao grijanje. Morale smo šivati u zimskim jaknama, puhati u prste, kako bismo se mogle bar malo zagrijati”, piše u publikaciji.

Šef ih je također držao zaključanima, budući da se bojao inspekcije i nije želio da se sazna da proizvode jakne koje su bez licence i bilo kakve kontrole kvalitete.

Nije ih platio za obavljeni rad

Potom su ispričale kako su jednom šefa pitale kada će im isplatiti plaće jer je kasnio sa isplatom. Tvrde da je rekao da će ih iznenaditi poslije Nove godine, da se odmore i da su slobodne do 8. siječnja. Međutim, radnice su prvog dana nove godine doživjele šok kada su im umjesto plaće poštom stigle kuverte s radnim knjižicama.

Ljutite otišle su do tvrtke, no šef im je izbacio osobne stvari na ulicu i nije im dozvolio da uđu u pogon. “Odlučile smo potražiti pomoć od institucija u gradu, prijavile smo policiji, inspekciji rada, ali vlasnik je zatvorio tvrtku na tom mjestu i iznajmio novi prostor, pa pod drugim imenom ponovno započeo proizvodnju”, tvrde i dodaju da sudski postupak koje su pokrenule prije tri godine još uvijek nije završen.

Teški uvjeti rada

“Voze nas u kamionima zbijene k’o da smo stoka, nekada spuste ceradu, pa unutra bude zagušljivo, ljeti pravi pakao, a zimi nosimo pokrivače da bi se umotali i zaštitili od hladnoće. Rad na njivi nije lak, ljeti upekne sunce, pa padamo po njivi od topline, nekada neke poslove radimo i po kiši, po hladnom vremenu, snijegu… Na jednom imanju smo skupljali mrkvu, a gazda je sa sinom stajao na traktorskoj prikolici i na nas, koji cijeli dan u čučećem položaju skupljamo mrkvu, urlaju ako pokušamo na trenutak uspraviti se. Kao robovi, šutile smo i tješile se da će i to proći”, ispričala je druga žena.

Završila u Hitnoj, pa dobila otkaz

Jedna druga žena ispričala je da je dobila otkaz u jednom lancu pekara nakon što je zbog krvarenja završila na Hitnoj.

“Bilo je naporno, šetali su me po radnjama gdje nedostaje neka radnica, gotovo da nisam imala slobodan dan, ali iako već u godinama, nisam se dala i radila sam zajedno s tim mladim ljudima, s nekima se i zbližila. Ako bi neka tura peciva izgorjela, to su nam davali za topli obrok, a radnici kojoj se dogodilo to, oduzimali su od plaće. A onda sam navečer 26. kolovoza počela krvariti i završila sam u Hitnoj.

Javila sam se šefu radnje gdje sam u tom trenutku radila, sve sam mu objasnila, a on mi rekao da ne mislim o poslu, i samo ozdravim, pa ćemo se čuti. Bio je početak rujna kada sam otišla na kontrolu, ali su u bolnici odbili primiti me, jer mi zdravstvena knjižica nije ovjerena. Platila sam pregled i otišla do Direkcije, kako bih provjerila i zamolila da isprave grešku. Ali tamo sam dobila rješenje o prestanku radnog odnosa, na moj zahtjev, i to s datumom 30. srpnja. Rekli su da oni ne mogu ništa, pošto sam sama dala otkaz”, ispričala je ova radnica.

Poniženja i uvrede

Jedna je čistačica i samohrana majka dvije kćerke ispričala kako je dobila otkaz zbog poderanih hlača, druga žena nije imala pravo na rodiljni dopust, a neke žene rade u strahu od otkaza, trpe uvrede i poniženja.