JEZIVA SUDBINA HRVATICE U KANADI: Nasilni suprug ju je ubio pa njezino tijelo stavio u kovčeg i bacio kraj rijeke

Elana Fric bila je kći hrvatskih imigranata rođena u Kanadi. Njezini su roditelji za život zarađivali u tvornicama u Kanadi, a Elana je 1999. godine na Sveučilištu u Ottawi upisala medicinu. Kasnije se zaposlila u bolnici u Ottawi, gdje je upoznala Mohammeda Shamjia u kojeg se brzo zaljubila. Ta je ljubav završila tragično, piše Toronto life.

Elana je bila oduševljena novim dečkom, dok Mohammed nije njihovu vezu shvaćao previše ozbiljno.

Vjenčanje unatoč preprekama

Često su se svađali, a tijekom prve godine veze dva puta su prekinuli, no uvijek bi se pomirili. Elanini roditelji nisu bili oduševljeni izabranikom svoje kćeri, no ona je ubrzo ostala trudna s njim. Mohammed nije bio zadovoljan trudnoćom jer su njegovi roditelji očekivali da se on oženi muslimankom. Par se unatoč preprekama i neslaganju jednih i drugih roditelja vjenčao.

Oboje su nastavili s karijerama u medicini. Iako je sve izgledalo savršeno, njihov je zajednički život bio daleko od idiličnog. Mohammed je često bio zaokupljen poslom, nju je ignorirao, kao i kćer, a često bi joj prigovarao kad bi u posjet došli njezini roditelji. Svađe nisu bile rijetkost, kao ni vrijeđanje i njegovi izljevi bijesa. I Elanini su roditelji čuli kako Mohammed na nju viče i vrijeđa je, a ona se ujednom navratu čak htjela rastati od njega, no on to nije prihvatio.

Tri kaznene prijave, maltretiranje i nevjera

Zbog napada na suprugu policija je podnijela čak tri kaznene prijave protiv Mohammeda. Kako je to počelo ugrožavati njegovu karijeru i doktorski studij, ispričao joj se kako bi povukla sve optužbe protiv njega i nastavili su biti u braku. Nakon nekog su se vremena oboje preselili u SAD zbog njegova doktorata, a tamo je Elana rodila njihovo drugo dijete.

I dalje je vanjskim promatračima sve izgledalo savršeno, mlada se obitelj opet preselila u Ottawu, a on je bio nagrađivani liječnik. No Elanu i djecu je i dalje maltretirao i štošta im branio. Uskoro ju je počeo i varati. Kad je Elana saznala, obećao joj je da će ostaviti ljubavnicu. Elana mu je povjerovala i opet je ostala s njim, a 2013. su dobili i treće dijete, sina kojeg je on toliko želio.

No uskoro je opet došlo do problema i preljuba, a kako bi se osvetila za muževu nevjeru, Elana je i sama pronašla ljubavnika. Godine 2016. se konačno odlučila rastati od muža koji ju je konstantno maltretirao. Sve je ispričala odvjetniku i počela je s preseljenjem.

Gotovo neprepoznatljivo tijelo pronađeno u kovčegu

Potkraj studenoga se posljednji put čula s majkom, a nakon tog je poziva, iste noći, Elana nazvala broj 611, vjerojatno u pokušaju da nazove broj za hitne slučajeve – 911. Idućeg joj se dana izgubio svaki trag. Njezin je muž rekao da se spakirala i otišla s ljubavnikom, no automobil joj je ostao u garaži kod kuće.

Kad je njezina majka došla vidjeti što se događa i gdje je Elana, primijetila je da u kući nedostaju dva tepiha. Policija joj je istog dana priopćila da su pronašli Elanu mrtvu: muž ju je zadavio i njezino tijelo strpao u kovčeg koji joj je majka poklonila. Tijelo u kovčegu je pronađeno kraj rijeke. Roditelji su je jedva prepoznali. Mohammed je uhićen idućeg dana. Nakon zvjerskog ubojstva, Mohammed je prebacio sav novac na račun svog odvjetnika kako Elanina obitelj ne bi dobila ništa. Nakon uhićenja je zatvoren i optužen za ubojstvo.