JEZIVA SIMULACIJA NUKLEARNOG RATA RUSIJE I SAD-A: Već u prvim satima poginulo bi 34 milijuna ljudi, rakete bi letjele i nad Hrvatskom

U prvoj fazi sukoba Rusija bi mogla upotrijebiti 300 nuklearnih bojevih glava pomoću raketa i zrakoplova kratkog dometa, a NATO bi upotrijebio oko 180 bojevih glava protiv Rusije. To bi Europu pretvorilo u pepeo

Američki znanstvenici sa Sveučilišta Princeton napravili su simulacijski model nuklearnog rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država koji bi započeo u Europi. Prema toj simulaciji, posljedice takvog rata doista bi bile apokaliptične.

Znanstvenici koji su izradili ovu simulaciju, već u ranim satima sukoba poginulo bi 34 milijuna ljudi, a 57 milijuna bilo bi ranjeno. I to ne računajući one koji bi stradali od radioaktivne kiše, piše Russia Beyond.

Europa bi bila pretvorena u pepeo

Znanstvenici vjeruju da bi se nakon prvih udara diljem Europe razvio taktički nuklearni rat. U toj bi fazi Rusija mogla upotrijebiti 300 nuklearnih bojevih glava pomoću raketa i zrakoplova kratkog dometa, a NATO bi, također naoružan zrakoplovima i raketama, upotrijebio oko 180 bojevih glava protiv Rusije. To bi Europu pretvorilo u pepeo.

U sljedećoj fazi uslijedile bi stotine novih udara i obje bi strane pokušale uništiti neprijateljske nuklearne snage. SAD bi bacale bojeve glave na Rusiju, a Rusija bi udarila na SAD od obale do obale. Zatim bi preživjele podmornice udarile po neprijatelju. Ciljevi bi bili gradovi, a znanstvenici navode da bi na velike gradove moglo pasti i do desetak raketa.

Ovu su simulaciju, kažu, izradili na temelju stvarnih podataka o nuklearnim arsenalima obje strane.

