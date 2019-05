ISPOVIJEST NAJGOREG SERIJSKOG UBOJICE: ‘Ne mogu izabrati ku*ku koja mi je bila draža. Volim ih sve, vidjet ćemo se u paklu’

Uvijek sam birao one ku*ke koje nikome neće nedostajati. Zato me nisu uhvatili. Nisam gubio vrijeme na zakopavanja tijela. Stalno sam želio još više. To je bilo kao da sam proklet, objašnjava Samuel Little

Muškarac kojeg sumnjiče da je vjerojatno najgori serijski ubojica u američkoj povijesti napokon pomaže policiji da riješi njegove užasne zločine. Naime, Samuel Little (78), koji trenutno služi doživotnu kaznu zatvora, tvrdi da je ubio čak 93 žene u razdoblju od 40 godina, a FBI je javno potvrdio kako imaju dobre razloge vjerovati da je uistinu odgovoran za smrt ako ne svih tih žena, onda za barem polovicu koje je naveo. Ako se ispostavi da je to istina, Little će ‘preteći’ druge zloglasne ubojice, poput Teda Bundyja, koji je izmasakrirao 30 žena.

“Pokušavam se sjetiti kada me počelo privlačiti žensko grlo”, navodi ovaj serijski davitelj u svojoj jezivoj ispovijedi policijskim istražiteljima, a zatim je kroz smijeh nastavio: “Mnogo od tih žena je imalo želju za smrću. Da, one su htjele umrijeti. Volim ih sve. Ne mogu izabrati koja mi je bila najdraža. Kada umru, sve su mi drage. Sve one mi pripadaju. Vidjet ćemo se u paklu”.

Cijela Littleova ispovijed policiji moći će se čuti i vidjeti po prvi puta u dokumentarcu kojeg će Channel 4 emitirati idući ponedjeljak.

Ciljao je marginalizirane i ranjive žene, uključujući prostitutke

Policija ne sumnja da je Little jedan od ‘najplodonosnijih’ serijskih ubojica u američkoj povijesti.

Na pitanje kako je uspio ubiti sve te žene, a da ga se nije otkrilo, Little objašnjava: “Nikada nisam riskirao da me netko vidi. Uvijek sam bio sam i birao sam one ku*ke koje nikome neće nedostajati. Zato me nisu uhvatili. Nisam gubio vrijeme na zakopavanje tijela. Ali svakim novim ubojstvom želio sam još više. To je bilo kao da sam imao neko prokletstvo”.

Istražitelji tvrde da je ubijao u nekoliko saveznih država, a ciljao je ‘marginalizirane i ranjive žene’, uključujući prostitutke. Neka tijela nisu identificirana niti su njihova ubojstva istraživali, navodi Mirror.

Tek je u zatvoru otkrio koliko je žena zapravo ubio

Little je u svom životu uhićen više od 100 puta i ima poduži kriminalni dosje, od oružanih pljački do silovanja diljem SAD-a. No, nije bio osuđen za ubojstvo sve dok 2012. nije uhićen zbog droge u skloništu za beskućnike u Kentuckyju 2012. godine. Tada su ga izručili Kalifoniji, a kada su ga doveli u policiju u Los Angeles, DNK testovi povezali su ga s tri neriješena ubojstva između 1987. i 1989. godine. Little je na suđenju tvrdio da nije kriv, no 2014. godine ipak je osuđen na tri doživotne zatvorske kazne.

Little je tek u zatvoru počeo govoriti o svojim drugim žrtvama. Ima nevjerojatno dobro sjećanje i za svaku od žena, ili anđela kako ih je ponekad nazivao, zna točno kako je izgledala i što je imala na sebi.

Njegove tri poznate žrtve za koje je osuđen bile su pretučene i zadavljene, a potom ih je odbacio u zabačene ulice ili kontejnere. Ispostavilo se kako su one bile samo djelić od ukupnog broja žena koje je ubio na isti način.

Little je putovao od države do države u karamboliranom autu i kupovao ženama pića ili ih vodio u šoping prije nego bi gurao svoje palčeve u njihove vratove i zadavio ih.

Djevojka mu nije bila ni svjesna da on – redovito ubija žene

Ben Davies, koji je 20 godina bio u vezi sa Littleovom sestrom, pamti ga kao uličnog muljatora.

“Sjećam se da je imao neku staru mobilnu kućicu koja je bila puna stvari, odjeće, mesa…”, kazao je Davies.

Dok je bio dijete, Littlea je napustila njegova samohrana majka, a u životu je radio svašta, od pomoćnika u Hitnoj pomoći, do građevinskog radnika. Jedno vrijeme za njega se brinula dugogodišnja djevojka imena Jean koja je krala hranu po dućanima kako bi preživjeli. Čini se kako nije bila svjesna da je on zapravo ubijao žene – na redovitoj bazi.

U veljači je FBI objavio portrete žrtava koje je nacrtao Little u nadi da će ih netko identificirati i obavijestiti njihove obitelji.

‘Kada nam može reći zadnji obrok žrtve, sve je jasno…’

Detektiv Darren Versiga dva puta je intervjuirao Littlea i sada je od njega počeo primati pisma u kojima je navedeno dovoljno detalja koji dokazuju da je uistinu ubio sve te žene, ili barem većinu njih. Detektiv vjeruje da Little ne pretjeruje u broju svojih žrtava.

“Kada nam može reći posljednji obrok koji je žrtva pojela, onda je to jasna potvrda ubojstva. A da se samo htio hvaliti, onda bi rekao: ‘Da, sve sam ih ubio, stavite ih na mene’, ali on to nije htio učiniti na taj način, već opisuje sve do najsitnijih detalja”, kazao je detektiv Darren Versiga.

Dokumentarac “Ispovijedi serijskog ubojice” Channel 4 prikazat će u ponedjeljak navečer.