UŽASNO JEZIV ZLOČIN U INDIJI: Djevojčici (6) obećao sladoled pa je odveo sa svadbe, silovao i na kraju ubio

U indijskom gradu Gwalioru u pokrajini Madhya Pradesh dogodio se strašan zločin. Šestogodišnju djevojčicu, koja je u srijedu navečer bila s roditeljima na svadbi u restoranu, tijekom večeri je jedan muškarac nagovorio da pođe van s njim obećavši joj sladoled.

Potom ju je odveo u obližnju šumu, silovao i ubio, piše Daily Mail.

Čim su vidjeli da djevojčice nema, njezini roditelji uzbunili su uzvanike na svadbi i pozvali policajce koji su odmah krenuli u potragu. Nekoliko stai kasniej pronašli su tijelo djevojčice sa smrskanom glavom. Po svemu sudeći, ubojica ju je usmrtio udarcem kamenom.

Zahvaljujući snimci s nadzorne kamere, uhićen je osumnjičeni za ovaj strašan zločin. Riječ je o mladiću koji je na svadbi posluživao hranu i piće. Na snimci se vidi kako on i djevojčica zamiču u mračnu ulicu nedaleko od mjesta gdje se održavala svadba. U jednom trenutku – vidi se na snimci, – djevojčica je zastala očito nećkajući se da pođe dalje s neznancem. No, sudeći po gestama koje se vide na snimci, on ju je ipak uspio nagovoriti da pođe s njim.

Kasnije je ista kamera snimila muškarca, ovoga puta samog, kada se vraćao na svadbu.