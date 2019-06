JEZIV SLUČAJ: Otac je 10 godina silovao djevojčicu, pa je ona razvila 2500 različitih osobnosti kako bi se nosila s užasom

Iz Australije stižu informacije o slučaju gorem od onog Natasche Kampusch

Jednu ženu iz Australije otac je silovao od četvrte do četrnaeste godine. To je dovelo do toga da je ona razvila 2500 različitih osobnosti kako bi se mogla suočiti s užasom kroz koji je prolazila deset godina. Jeni Haynes se u sklopu policijske istrage vratila u svoju obiteljsku kuću, koja je za nju bila “kuća strave”. Sve su zabilježile i policijske kamere.

Na suđenju njenom ocu Richardu, održanom u veljači, bilo joj je dopušteno svjedočiti koristeći nekoliko svojih osobnosti, od kojih svaka ima svoj glas, sjećanja i karakteristike, piše Mirror. Nakon samo dva sata otac se izjasnio krivim. U policijskoj snimci emitiranoj na britanskoj televiziji, Jeni Haynes urla i plače dok pokazuje policiji gdje ju je otac mučio i zlostavljao. “O moj Bože. Duboko udahni, možeš ti to”, čuje se na snimci dok je odvodila policajce u radnu sobu svoga oca.

Pokazivala je i predmete, poput klupe, koji su ostali u kući još od vremena kad je bila silovana. 49-godišnjakinja je također pokazala policiji spavaću sobu njezina oca: “Ovdje me natjerao na rub kreveta i onda me silovao.” Gospođa Haynes je policajce odvela u malu šupu na imanju, koju je opisala kao “jednu od najstrašnijih soba u svemiru”, a pokazala je i mjesto u praonici gdje ju je “neprestano silovao”. Snimke su preuzeli policajci prije nego što je Richard Haynes bio optužen za svoj gnusni zločin. Jeni Haynes je podvrgnuta brojnim operacijama zbog rekonstrukcije trtice, crijeva i anusa, ozlijeđenih u brutalnim napadima.

Nošenje sa zločinom

S vremenom je razvila svoje osobnosti. Jedna od njih je bila djevojka zvana Simfonija, stvorena kad je Jeni imala četiri godine. Upravo je tu osobnost preuzela kad je bila silovana. Druge osobnosti uključuju dječaka zvanog Mali Ricky i tinejdžera zvanog Mišićavko. “Moj tata je počinio teško, sadističko, nasilno zlostavljanje koje je bilo potpuno neizbježno i opasno po život. Odlučio je to činiti svakog dana, cijelo moje djetinjstvo”, svjedočila je Haynes.

U veljači 2017. Richard Haynes izručen je iz Ujedinjenog Kraljevstva Australiji, kako bi se suočio s optužnicom za desetljeće zlostavljanja djeteta. Optužbe su bile toliko ozbiljne da je postojala bojazan da bi porota mogla biti psihološki traumatizirana. Sud je ponudio Jeni Haynes da anonimno svjedoči, no da je pristala na to, onda bi i njen otac također bio anoniman.

Poremećaj disocijativnog identiteta

Dok su se pripremali za suđenje, gospođa Haynes se složila sa svojim pravnim timom kako će tijekom svog svjedočenja predstaviti svoje osobnosti. Na postavljena pitanja su tako odgovarale osobnosti koje su znale odgovor. koji je znao odgovor. Haynesova je dva sata svjedočila kao Simfonija, kad je njen otac promijenio svoj iskaz i time zaustavio suđenje.Richard Haynes priznao je krivnju u 25 točaka optužnice za silovanje, sodomiju i nepristojan napad u kući u Sydneyju tijekom 1970-ih i 1980-ih.

U intervjuu u emisiji 60 minutes, Jeni Haynes je priznala da nikada nije shvatila da se višestruki glasovi u njezinoj glavi smatraju nenormalnim. “Nisam znala da trebaš imati samo jednu osobnost”, rekla je i dodala: “Jeni se rodila, a otac ju je počeo zlostavljati. Stvorena je osobnost koja se nosila s tatinim zlostavljanjem tako da Jeni to nije morala.”

Gotovo 90 posto slučajeva višestrukog poremećaja osobnosti, koji se danas češće nazivaju poremećajem disocijativnog identiteta, uključuju neki oblik traume ili zlostavljanja. Tako je Simfonija imala namjeru svjedočiti na sudu, a ne Jeni.”On se izjasnio krivim jer se na smrt uplašio kad je čuo da Simfonija svjedoči o svemu što joj je učinio”, zaključila je Haynesova. Richard Haynes će biti osuđen 31. svibnja.