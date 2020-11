JEDNA OD KLJUČNIH SAVEZNIH DRŽAVA PRESTALA BROJATI GLASOVE: Biden je zasad tamo u prednosti

Nevada je privremeno pauzirala brojenje glasova na predsjedničkim izborima u SAD-u. Ova Savezna američka država nastavit će s prebrojavanjem glasova u četvrtak u 9 ujutro, što je 18 sati po našem vremenu.

Nevada je na svom službenom Twitter profilu poručila kako su prebrojili sve glasove koji su jučer stigli osobno, sve one koji su osobno stigli u danima ranije i one poslane poštom prije 2. studenog.

Napisali su još da imaju za prebrojiti glasove pristigle poštom na sam dan izbora jer su izbrojili sve glasove koji su proteklog tjedna stigli poštom.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:

All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2

— Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020