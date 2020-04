JEDAN OD ‘NAJŽIVLJIH’ GRADOVA SVIJETA JE – STAO; Poruka Hrvata iz Londona: ‘Ovo nije grad za karantene. Može biti gore nego u Italiji’

‘Sada je Velika Britanija na više od 30 tisuća zaraženih i tri tisuće preminulih, a vrh pandemije nije ni blizu, crta ide jako strmo prema gore i pretpostavljam da još ni u svibnju nećemo izaći iz kuća, a to će biti veliki udarac za ekonomiju’, kaže Riječanin Sebastian Brigović koji u Londonu radi u jednoj banci

Pandemija koronavirusa zaustavila je život i u jednom od ‘najživljih’ gradova svijeta, Londonu. Ne igraju se utakmice Premier lige, a prvi put poslije Drugog svjetskog rata otkazan je i najpoznatiji teniski turnir na svijetu, onaj u Wimbledonu.

O atmosferi koja vlada u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva za Novi list je govorio 27-godišnji Riječanin Sebastian Brigović. Nakon što je diplomirao financije i menadžment na Deniel’s College of Bussines u sklopu Sveučilišta Denver u SAD-u te tamo osvojio i drugo mjesto na NCAA finalu u veleslalomu 2015. godine, vratio se u Europu i izabrao London gdje radi u jednoj banci.

‘Vlada velika gužva, virus se lako proširi’

Najprije se osvrnuo na informacije da su se koronavirusom zarazili princ Charles i premijer Boris Johnson.

“Nekako je to i logično, budući da su ti ljudi najizloženiji zbog socijalnih aktivnosti. U kontaktu su s ljudima iz inozemstva. Tu je sve nekako skučeno, od Parlamenta do Undergrounda, u kojem uvijek vlada velika gužva. Lako se koronavirus proširi. Sada je Velika Britanija na više od 30 tisuća zaraženih i tri tisuće preminulih, a vrh pandemije nije ni blizu, crta ide jako strmo prema gore i pretpostavljam da još ni u svibnju nećemo izaći iz kuća, a to će biti veliki udarac za ekonomiju. Neće biti bajno”, kazao je.

Dodaje kako bi u Velikoj Britaniji moglo biti gore nego u Italiji te ističe da London nije idealan grad za karantene.

‘Ljudi se ne pridržavaju pravila, šetalište uz Temzu je puno’

Brigović živi u Batterseau, mirnom kvartu u jugozapadnom dijelu Londona, uz Temzu.

“Sve je zatvoreno. Ne rade pubovi… Prije dva tjedna ljudi su počeli paničariti, u trgovinama nije bilo jedne jabuke, salate, a nije bilo ni ljudi koji bi popunili zalihe na policama. Sada je situacija mnogo normalnija po tom pitanju. No, ljudi se ne pridržavaju pravila, šetalište uz Temzu je puno ljudi. Odem trčati u park. Nemam preveliki izbor, teretane su zatvorene”, kazao je Brigović za Novi list.

S obzirom na izvanrednu situaciju, i on je prisiljen raditi od kuće. Ured mu je, inače, nedaleko od Piccadilly Circusa, između Sohoa i Mayfaira.

“To je dio Londona koji je nezaobilazan za turiste. No, i tamo će se dugo osjećati posljedice pandemije”, ističe.

‘Ljudi nisu sigurni, a ekonomija ostaje bez novca’

Kao bankar, zabrinut je za ekonomske posljedice pandemije koronavirusa.

“Sve je zatvoreno, prihod je nula, a sve košta. Renta, krediti… Okrutno je dijeliti otkaze, ali nitko ne zna kako će ovo završiti. Bit će gore nego što se misli, dodajmo tome Brexit, pad cijene nafte. Jednoj banci je pala vrijednost dionica za 60 posto i to nije dobro. Nisam baš toliki ekspert, ali oporavak će potrajati. Naime, 2008. banke su propadale jedna za drugom, imali smo domino-efekt zbog zaduživanja banaka. Međutim, ljudi tada nisu ostajali doma, trošili su novac. Sada je sve stalo. Ljudi ne znaju što će biti za mjesec dana, a to je najgore za ekonomiju. Ljudi nisu sigurni u budućnost, a tada ekonomija ostaje bez novca”, kaže Brigović.

Na koncu se osvrnuo i na obustavljeno nogometno prvenstvo u Premier ligi.

“Nisam ni neki stručnjak za nogomet, ali mislim da je Liverpool zaslužio krunu, čak i ako ne nastave prvenstvo. U Londonu bi nastala revolucija da Liverpoolu samo tako dodijele titulu”, zaključio je.

