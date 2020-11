JEDAN OD NAJMOĆNIJIH LJUDI NA SVIJETU NE RAZUMIJE LJUDE KOJI NE NOSE MASKU: ‘Što su oni, nudisti? To mi je tako čudno’

‘Ideja da se netko opire nošenju maske, to mi je tako čudna stvar. Što su oni, nudisti?’

Dokaza je i previše da zaštitne maske koriste u sprečavanju širenja novog koronavirusa. Na mjestima na kojima su obvezne, brojke zaraženih se smanjuju, a prema procjeni jednog nedavnog modela do ožujka bi se moglo spriječiti još 63.000 američkih smrtnih slučajeva kada bi maske nosili svi Amerikanci. No, nisu svi Amerikanci uvjereni u to, a Bill Gates ih ne razumije, piše Business Insider.

“Ideja da se netko opire nošenju maske, to mi je tako čudna stvar”, rekao je milijarder, osnivač Microsofta i filantrop glumici i komičarki Rashidi Jones u prvoj epizodi njihova novog podcasta, “Bill Gates i Rashida Jones postavljaju velika pitanja “.

“Što su oni, nudisti?”, upitao je Gates. “Mislim, znate, tražimo od vas da nosite hlače i nijedan Amerikanac ne kaže, ili vrlo malo Amerikanaca kaže da je to, kao, neka užasna stvar.” Jones se složila. “Ako želite da se život ubrzo vrati u normalno stanje, nosite masku, ili nemojte nositi masku i ostanite kod kuće”, rekla je. “Ali, ako zatražite obje stvari, čini se da samo želite da stvari budu bolje, a nisu, pa se jednostavno morate nositi s tim”, dodala je.

Zašto su stručnjaci promijenili mišljenje?

Jones je pitala Gatesa zašto zdravstveni stručnjaci nisu uvijek mislili da su maske učinkovite u sprječavanju širenja koronavirusa. Gates je na to rekao da su stručnjaci u početku svoje savjete temeljili na onome što su znali o drugim respiratornim virusima, poput obične prehlade i gripe. Te se bolesti mogu proširiti kad ljudi kašlju, ali daleko manjom brzinom od novog koronavirusa, koji može prelaziti između ljudi tijekom razogovora.

“Ova nevjerojatna virusna opterećenja koja vidite kod koronavirusa ne javljaju se kod većine ostalih respiratornih virusa”, rekao je Gates. Primjerice, kad bi netko tko je prehlađen proveo sat vremena bez maske u sobi s drugima, većina bi ljudi ostala zdrava. Ali kad bi osoba bez maske s Covid-19 provela sat vremena u sobi s drugima, “visok postotak” bi na kraju obolio. “To je poput ospica”, rekao je.

Neobična je i sposobnost širenja Covida-19 preko asimptomatskih ljudi, rekao je. Dakle, dok ljudi s prehladom ili gripom obično ostaju kod kuće kad su zaraženi jer se ne osjećaju dobro, ljudi s Covidom-19 mogu šetati osjećajući se zdravo i nesvjesno zaraziti one oko sebe.

Stručnjaci su tijekom ove pandemije također naučili da platnene maske kućne radinosti, idealno u tri sloja, pomažu u sprečavanju širenja bolesti. Ranije su mislili da djeluju samo maske N95 ili medicinske klase i htjeli su uštedjeti ograničenu količinu za zdravstvene radnike.

