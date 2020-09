‘JEDAN DAN IMAŠ SVE, A VEĆ IDUĆI NIŠTA’: 6 mjeseci nakon što je prebolio koronu i dalje ima problema s plućima

‘Ka­da je bi­lo na­j­go­re i ka­da ni­sam mo­gao ni udahnuti zraka, ni ustati, liječnici su na zid mo­je bo­l­ni­č­ke so­be pos­ta­vi­li sli­ku mo­je de­ce i re­kli mi: ‘Zbog njih mo­raš izdržati i preživjeti”

Igor Đan­tar (43) koji je obolio od Covida-19 nakon što je potvrđeno 6. ožujka da je zaražen koronavirusa, rekao je da se po­slije po­la go­di­ne i dalje umara, te­že di­še te upozorava da se s ko­ro­navirusom ne tre­ba šaliti, javlja Telegraf.

“Da­nas, še­st mje­se­ci na­kon što sam se za­ra­zio ko­ro­nom i bio na ko­rak do res­pi­ra­to­ra, osje­ćam sa­mo ogro­m­nu sre­ću i za­hval­nost pre­ma liječnicima i Bo­gu što sam ostao živ. Ka­da je bi­lo na­j­go­re i ka­da ni­sam mo­gao ni udahnuti zraka, ni ustati, liječnici su na zid mo­je bo­l­ni­č­ke so­be pos­ta­vi­li sli­ku mo­je dje­ce i re­kli mi: ‘Zbog njih mo­raš izdržati i preživjeti’ “, prenose Novosti, javlja Kurir.

Problemi s plućima

Đan­tar (43) se službeno vodi kao nu­l­ti pa­ci­jent koji je obolio od Covida-19 u Srbiji. Da­nas se ojse­ća puno bo­lje, ia­ko je do nedavno osje­ćao po­slje­di­ce go­to­vo mjesec dana bo­ra­v­ka i bo­r­be za ži­vot u Kli­ni­č­kom cen­tru Vo­j­vo­di­ne.

“Još uvijek ima ne­kih pro­ble­ma s plu­ći­ma. Br­že se umaram, te­že di­šem, ali ide na­bo­lje. Do prije dvije ne­dje­lje sam još uvijek osje­ćao te­že po­slje­di­ce… Sa­da je sta­nje ma­lo bo­lje, ali me za dvije ne­dje­lje oče­ku­je još jed­na kon­tro­la… Du­ga­čak je stra­šno bio moj put opo­ra­v­ka. Ni­sam ta­da ni sa­njao da je­dan ma­li vi­rus mo­že da na­pra­vi to­li­ko pro­ble­ma u or­ga­ni­z­mu. Za­to još jed­nom apeliram na sve da se ču­va­ju, no­se ma­ske i slu­ša­ju pre­po­ru­ke le­ka­ra jer ne­tko pro­đe bez si­m­p­to­ma, a net­ko ova­ko kao ja, dok ne­ki dru­gi ni­su uspje­li preživjeti”, kaže Igor.

Zdravlje je najvažnije

Do­da­je da je u bo­l­ni­č­kom kre­ve­tu shva­tio da je sve u ži­vo­tu, osim zdra­vlja, pot­pu­no ne­va­žno. “Je­dan dan imaš sve, a već idući ni­šta… Ka­da sam ušao u bo­l­ni­cu, ni­sam mo­gao ni ustati iz kre­ve­ta, otići do toa­le­ta, 10 da­na ni­sam mo­gao jesti, jako sam smr­šavio, a prije toga bio u pu­noj sna­zi, tre­ni­rao…. Da­nas sam sretan što po­no­vo mo­gu raditi, šetati, otići na ru­čak s pri­ja­te­lji­ma, uživati u u ži­vo­tu.”

U bo­l­ni­ci je, kaže, na­j­vi­še ra­z­mi­šljao o dje­ci i obitelji. “Osje­ćaj je stra­šan, gu­ši­te se, ne­ma­te zraka… Te je­zi­ve sce­ne s in­ten­zi­v­ne nje­ge mi se stal­no vra­ća­ju i ni­ka­da ne­ću mo­ći za­bo­ra­viti ih. To je de­fi­ni­ti­v­no na­j­go­rih se­dam da­na u mom ži­vo­tu. Bio sam na ko­rak do res­pi­ra­to­ra, sa­tu­ra­ci­ja, od­no­sno ni­vo kisika u kr­vi pao je to­li­ko da je su­tra­dan tre­ba­lo da me sta­ve na me­ha­ni­č­ku ven­ti­la­ci­ju… Me­đu­tim, cije­lu tu noć sa mnom je sjedila jed­na doktorica i bo­dri­la me, hra­bri­la me, go­vo­ri­la da di­šem i da izdr­žim. Po­sve­će­nost me­di­cin­skog oso­blja ni­ka­da ne­ću mo­ći zaboraviti, a oni me i dan-da­nas zo­vu i ra­spi­tu­ju se ka­ko sam. Ni­ka­da ne­ću mo­ći da im vra­tim sve što su napravili za me­ne”, ka­že Đan­tar.

Ozbiljna oštećenja pluća

Istraživanje iz Austrije dokazalo je da mnogi oboljeli od Covida-19 imaju dugotrajna, ozbiljna oštećenja pluća. Medicinski stručnjaci u središtu zanimanja imali su teško oboljele, no medicinska je činjenica da od dugotrajnih posljedica preboljenog covida-19 pate i mnogi oporavljenih od blagog oblika ove bolesti, prenosi N1.

Reuters navodi, a Guardian prenosi rezultate istraživanja kojim je utvrđeno da je šest tjedana nakon otpuštanja iz bolnice 88 posto pacijenata još uvijek imalo tako oštećena pluća da se na CT-snimkama čini kao da se unutra nalaze komadići stakla. 47 posto ih je imalo osjećaj da se bore za dah. 12 tjedana poslije, odnosno čak tri mjeseca, ovakvi simptomi prisutni su još uvijek, u slučaju oštećenih pluća kod 56 posto pacijenata, a u slučaju gubitka daha kod 39 posto njih.

“Oni koji su preboljeli covid-19 imaju problema s plućima tjednima nakon ozdravljenja”, konstatirala je dr. Sabine Sahanic sa Sveučilišne klinike u Innsbrucku, koja je sudjelovala u istraživanju.

