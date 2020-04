JE LI ZNAO I ŠUTIO? Trump tvrdi kako ‘kineski’ čovjek na čelu WHO-a nije rekao sve što zna. A onda se koronavirus rapidno proširio..

Tedros je prvi čovjek koji nije doktor na čelu organizacije, a dobar dio njegove karijere blisko je povezan s Pekingom. Američki predsjednik tvrdi kako je WHO ‘znao i trebao znati’ podatke o koronavirusa u trenucima kada te podatke nisu dijelili s drugim zemljama

Tedros Adhanom Ghebreyesus bio je malo poznata figura prije pandemije koronavirusa. Sada, kao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja bi trebala predvoditi globalni odgovor na virus našao se u prvom planu.

Gospodin Tedros nikada nije radio kao liječnik. Radi se o karijernom političaru koji je rođen u današnjoj Eritetreji te je počeo djelovati pod komunističkom Derg huntom, a potom je došao na studij u Veliku Britaniju. Zatim je prvo bio ministar zdrastva u vladi Etiopije, a potom i ministar vanjskih poslova prije nego što je izabran na čelo WHO-a 2017. godine, piše Daily Mail.

Trenutno se suočava s teškim kritikama zbog postupanja s pandemijom, posebice zbog pohvala kineskoj komunističkoj partiji, pozdravljajući “posvećenost transparentnosti”. Kazao je i kako je brzina kojom je bio detektiran virus “neopisiv”. Sve je to dovelo do optužbi, koje je nedavno iznio i Donald Trump, da je WHO “kineski centrična”, a američki je predsjednik obećao da će se pozabaviti time. Zaprijetio je kako će suspendirati američko financiranje WHO-a dok se ne provede istraga, sugerirajući da oni nisu otkrivali neke podatke o virusu.

Ovo nije prvi puta da se Tedrosa optužuje za bliskost s Kinom. Ubrzo nakon njegove pobjede 2017. godine, tvrdilo se da su za njega žestoko lobirali kineski diplomati. Prema podacima UN-a, kineski doprinosi budžetu Etiopije i WHO-a značajno su se povećali u vrijeme kada je Tedros došao na čelnu poziciju. Ubrzo nakon njegovog izbora u WHO-u, u izvješću Timesa je navedeno: “Kineski diplomati žestoko su vodili kampanju za Etiopljanina, koristeći financijski doprinos Pekinga… za pomoć kako bi izgradio potporu među zemljama u razvoju”.

Karijeru počeo u lijevom krilu komunističke partije

Tedros je oženjen i ima petoro djece, rođen je 1965. u Asmari koja je u to doba bila dio Etiopije, a sada je u Eritreji. Mlađi brat u je umro od infekcije dok su bili djeca, vjeruje se da je od ospica, a Tedros je kasnije kazalo da je to potaknulo njegovu odlučnost da se bavi zdravstvom. Diplomirao je na sveučilištu u Etiopiji 1986. godine i dobio diplomu iz biologije te je krenuo raditi kao zdravstveni dužnosnik pod režimom markističkog diktatora Mengistua Hailea Mariama, u vrijeme kada je državom vladala Derg vojna hunta.

Prema BBC-u, Tedros se tada pridružio tvrdo lijevom krilu TPLF-u koje je započelo život pod komunističkom partijom te je imalo veliku ulogu u svrgavanju Mariama s vlasti 1991. godine. Kasnije je postalo dio EPRDF-a, koalicije lijevih stranaka koje su vladale Etiopijom do prošle godine.

2015. i 2016. Kina je Etiopiji dala oko 16 milijuna dolara uglavnom u svrhu pomoći za hranu i izbjegličke programe. Tada je Tedros bio ministar vanjskih poslova Etiopije. 2011. i 2017., Kina je donirala još 44 milijuna dolara. Na izborima za WHO je pobijedio s 133 glasa prema 50 koliko je dobio britanac David Nabarrom. Tako je postao prvi Afrikanac na čelu WHO-a i prvi čovjek koji nije doktor na čelu WHO-a.

Afričkog diktatora Mugabea predložio za ambasadora dobre volje

Ubrzo je afričkog diktatora Roberta Mugabea predložio za ambasadora dobre volje WHO-a, a tada se tvrdilo da pokušava vratiti za podršku za vrijeme izbora. Pojedina izvješća su tvrdila i kako je taj potez bio nagrada Kini, dugogodišnjoj pristalici Mugabea. Tedros je optuživan kako je prikrivao tri odvojena slučaja izbijanja kolege 2006., 2008. i 2011. godine. Nakon što je izabran u WHO-u, Tedros se založio za reformu organizacije stavljajući naglasak na univerazlnu zdravstvenu zaštitu.

Daljne kinesko financiranje WHO-u je poraslo – od oko 23 milijuna dolara u 2016. do 38 milijuna dolara u 2019. Također, Kina se obvezala kako će u 2020. dati 57 milijuna dolara. U međuvremenu, sredstva koja su organizaciji dale ostale velike svjetske ekonomije poput SAD-a, Rusije, Japana i Njemačke u velikoj su mjeri ostala ista ili su čak opala. Daily Mail je kontaktirao WHO za komentar, ali odgovor nisu dobili.

Posljednje kritike WHO-a i Tedrosa dolaze nakon odgovora na pandemiju koronavirusa. Tedros je u siječnju posjetio Peking i u razgovarao s predsjednikom Xijem o reakciji zemlje. Vračajući se, Tedros je održao govor u kojem je pohvalio transparentnost režima, brzinu reakcije te je kazao da su tako spašavali živote u zemlji i inozemstvu. Sve to unatoč činjenici da doktori iz Tajvana – koji nisu zastupljeni u WHO-u budući da Kina Tajvan smatra dijelom svoje zemlje – izrazili zabrinutost već u prosincu 2019. godine.

Je li Kina skrivala informacije?

Liječnici su za Financial Times još davno tvrdili kako imaju dokaze za prenošenje virusa s čovjeka na čovjeka, a Kina je tada to negirala. WHO je tvrdnje o širenju virusa s čovjeka na čovjeka dobila 31. prosinca, ali ih nije podijelila s drugim državama. Taj je segment virusa bio ključan u stvaranju globalne pandemije.

Kina nije prijavila ljudsku transmisiju sve do 20. siječnja, a u to vrijeme se bolest počela širiti po cijeloj zemlji i širom svijeta. Peticija koja poziva na ostavku Tedrosa krenula je u Tajvanu i dosad je skupila više od 750.000 potpisa. Kina se suočavala i s optužbama da je pokušavala ušutkati liječnike, uključujući preminulog doktora Li Wenlianga, koji su prijavljivali bolest te da su prikvrivali rane slučajeve.

“Trebali su znati i vjerojatno su znali”, rekao je Trump na presici u utorak sugerirajući da WHO nije dijelio sve informacije od koronavirusu od početka. Kinezi pak tvrde da nisu skrivali podatke tako je službena kineska novinska agencija Xinhua objavila timeline kojim pokušavaju dokazati da je zemlja dijelila informacije. No, kako piše Daily Mail u tom su izvješću propuštene neki ključni događaji koji su utjecali na razvoj pandemije.