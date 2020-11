JE LI TRUMP IZREKAO IJEDNU ISTINU? Svaki drugi tvit mu je označen kao ‘obmana’; šuška se da neće olako napustiti Bijelu kuću

Gotovo polovinu tvitova Donalda Trumpa od predsjedničkih izbora, sam Twitter je označio kao “obmanjujuće”, piše Independent.

Aktualni predsjednik SAD-a objavio je na ovoj društvenoj mreži lažne poruke o svojim političkim suparnicima, optužujući ih da su “ukrali izbore”, doveo je u pitanje integritet brojača glasačkih listića, neutemeljeno je tvrdio da se glasački listići potajno bacaju i tvrdio da je pobijedio u državama u kojima se i dalje broje glasovi.

Sedam od njegovih posljednjih 18 tvitova od početka izbora zaradilo je “zastavicu”. U svojoj najnovijoj objavi predsjednik je rekao da se glasovi koji su stigli nakon izbornoga dana neće brojati; to nije istina, a mnoge su države nastavile prebrojavati listiće nakon izbornog dana i u prethodnim utrkama za Bijelu kuću.

Uključujući sam dan izbora, šestina od 55 tvitova gospodina Trumpa sadržavala je pogrešne informacije. Twitter je označio brojne postove porukom u kojoj se navodi da su “neki ili svi sadržaji” podijeljeni u predsjednikovim tvitovima “osporeni i mogu zavarati u vezi s izborima ili drugim građanskim procesima”.

Twitter također u Trumpovim objavama dodaje poveznice na informativne stranice o sigurnosti izbora s člancima iz uglednih izvora poput Associated Pressa. Za tvitove u vezi s pobjedom u nekim državama, Twitter navodi da “službeni izvori nisu željeli govoriti o ishodu izbora kada je ovo objavljeno na Twitteru”.

Twitter se pripremao na širenje dezinformacija na svojoj platformi još od rujna. Iz tvrtke su najavili da će označiti ili ukloniti informacije koje bi mogle potkopati povjerenje u izbore, poput “neprovjerenih podataka o namještanju izbora, miješanju glasačkih listića, prebrojavanju glasova ili potvrđivanju rezultata izbora”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020