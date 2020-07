JE LI ‘ŠVEDSKI MODEL’ POBIJEDIO? Broj zaraženih pada, svi se pitaju jesu li dostigli mistični imunitet krda, a stručnjaci su oprezni

‘Sada imamo jedan ili dva smrtna slučaja dnevno, a vrlo malo osoba pristiže na odjele intenzivne njege. Situacija je mnogo bolja nego u travnju’, kaže prof. Jan Albert s medicinskog Sveučilišta Karolinska u Stockholmu

Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell jučer je pred novinarima iznio podatak da broj novozaraženih koronavirusom u Švedskoj rapidno pada. Konkretno, Švedska je jučer, kada je Tegnell objavio podatke, imala dva smrtna slučaja i 34 novozaražene osobe u protekla 24 sata. Sveukupno je u toj zemlji od izbijanja pandemije, od Covida-19 umrlo 5702 ljudi, a zarazilo se gotovo 80.000.

Švedski model borbe s epidemijom, koji je osmislio Tegnell, od početka je bio kontroverzan, hvaljen i osporavan u isto vrijeme, jer ta zemlja jedina u Europi nije uvela stroge mjere, nego se prvenstveno pouzdala u odgovornost svojih građana.

ŠVEDSKI MODEL JE IPAK USPIO? EPIDEMIOLOG OTKRIO IZNENAĐENJE: ‘Broj zaraženih svuda raste, a kod nas se sada događa nešto posve drugo’

Stopa smrtnosti za četvrtinu veća nego u SAD

Ondje su na snazi samo dvije mjere: zabrana posjeta domovima za starije i nemoćne te zabrana javnih okupljanja s više od 50 ljudi. Također, nošenje zaštitnih maski nije obvezno, a građanima je savjetovano da održavaju međusobnu fizičku distancu te izbjegavaju okupljanja i putovanja.

I Euronews u svome tekstu postavlja potanje je li čuveni “švedski model” na koncu ipak bio djelotovoran.

Švedska je zauzela posve drugačiji pristup obuzdavanju epidemije u odnosu na svoje nordijske susjede. Ondašnja strategija omogućila je ljudima da uglavnom žive normalno, kao i do tada. Trgovine, restorani i većina škola ostali su otvoreni. No, s 5702 umrlih, stopa smrtnosti od Covida-19 u Švedskoj za četvrtinu je veća od one u SAD, gledajući srazmjerno broju stanovnika.

Pa ipak, vlasti inzistiraju na tome da se broj umrlih značajno smanjio proteklih tjedana.

OD UZORNOG DO PROBLEMATIČNOG MODELA: Poraz švedske borbe s virusom; ‘Doslovno nisu dobili ništa, sami sebe su ranili’

‘Situacija je mnogo bolja nego u travnju’

“Zapravo smo od sredine travnja vidjeli trend opadanja broja pacijenata na intenzivnoj njezi, kao i broja umrlih”, rekla je za Euronews Anna Mia Ekström, profesorica klinčke epidemiologije na čuvenom sveučilištu Karolinska u Stockholmu.

Početkom srpnja broj oboljelih od koronavirusa u bolnicama u Stockholmu pao je ispod 100, prvi puta od početka ožujka.

“Sada imamo jedan ili dva smrtna slučaja dnevno, a vrlo malo osoba pristiže na odjele intenzivne njege. Situacija je mnogo bolja nego u travnju”, ističe Jan Albert, profesor kontrole zaraznih bolesti na institutu Karolinska za Euronews.

Prof. Ekström ističe da je s dolaskom ljeta sve manje ljudi na poslu ili u javnom prijevozu te da više vremena provode na otvorenom pa virus pronalazi manje mogućnosti za širenje.

‘LUDI EKSPERIMENT’JE USPIO? ‘Ako dođe do drugog vala, ispostavit će se da je švedski pristup zapravo pobjednički’

Može li se do drugog vala postići imunitet krda?

No, znanstvenici i dalje pokušavaju otkriti može li se do novog vala epidemije postići kolektivni imunitet i na koji rok.

Ekström napominje da je efektivni reprodukcijski broj – tzv. broj R, kojim se mjeri sposobnost širenja zaraze, odnosno prosječni broj ljudi na koje će jedna zaražena osoba prenijeti virus – u Švedskoj sada pao na oko 0,6. To znači da prijenos virusa opada, dok istodobno raste broj onih koji su stekli imunitet.

Podaci koje je u lipnju objavila švedska agencija za javno zdravstvo pokazali su da je oko 10 posto ljudi u Stockholmu, najteže pogođenom području zemlje, razvilo protutijela na Covid-19, više nego igdje drugdje u Švedskoj. No, je li Švedska na dobrom putu stjecanja imuniteta krda u odnosu na druge zemlje, u ovoj fazi epidemije još uvijek je otvoreno pitanje – kaže prof. Albert.

TVORCA ‘ŠVEDSKOG MODELA’ ILI PREZIRU ILI HVALE, ALI ON SE NE KAJE: ‘To je bio eksperiment, broj mrtvih je strašan, ali…’

Premijer Lofven zatražio vladinu istragu

“Postoji još mnogo nepoznatih čimbenika o tome koliko je zaraženih i oboljelih razvilo antitijela i druge vrste imunoloških odgovora te koliko će ih još morati biti zaraženo da bi se stvorio imunitet krda. Znamo da smo imali više slučajeva u nego, primjerice, Norveška, Danska i Finska, naše susjedne zemlje. No, znači li to da smo na putu stjecanja imuniteta krda, velika je nepoznanica”, dodao je prof. Albert.

Zasad je blagi švedski pristup u borbi s epidemijom koronavirusa privukao pažnju, ali i kritike iz cijelog svijeta. Utjecao je i na popularnost švedskog premijera Stefana Lofvena, koji je prošloga mjeseca najavio vladinu istragu oko postupanja s epidemijom koronavirusa.

HRVATICA IZ ŠVEDSKE USPOREDILA DVIJE ZEMLJE: ‘Govori se da su Šveđani opušteni, a kad sam stigla u Hrvatsku shvatila sam što se događa…’