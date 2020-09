PUTIN SI JE STVORIO PROBLEM? Macronu pokušao objasniti da je Navaljni sam sebe otrovao; Francuz ne samo da nije povjerovao, već…

Vladimir Putin je svom francuskom kolegi Emmanuelu Macronu pokušao objasniti kako se ruski lider oporbe Aleksej Navaljni sam otrovao novičokom kako bi desetabilizirao Rusiju, no to je Macrona samo razljutilo, doznaje se iz obavještajnih izvora

Ruskom oporbenom političaru Alekseju Navaljnom zamrznuti su računi i zaplijenjen stan u Moskvi dok se u bolnici u Berlinu oporavljao od trovanja, rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Kira Jarmiš. “To znači da se stan ne može prodati, pokloniti niti se može staviti pod hipoteku”, izjavila je Jarmiš u videu na Twitteru.

Dodala je da mu je imovina zamrznuta 27. kolovoza, zbog tužbe kompanije koja dostavlja hranu školama u Moskvi. Ruski sud je u listopadu 2019. naredio Navaljnom i njegovim suradnicima da plate 1.4 milijuna dolara odštete toj kompaniji jer su, navodi sud, neopravdano dovodili u pitanje kvalitetu hrane. Četrdesetčetverogodišnji kritičar vlasti Vladimira Putina se ranije ovaj mjesec srušio u zrakoplovu iznad Sibira. Prevezen je iz Rusije na liječenje u Berlin, a njemačka je vlada izvijestila da testovi provedeni u Njemačkoj, Francuskoj i Švedskoj pokazuju da je otrovan nervnim agensom novičokom.

Članice EU-a pozvale su Rusiju da rasvijetli događaj koji smatraju pokušajem ubojstva, no Moskva to odbija i ocjenjuje da nema nikakva pokazatelja da je počinjen zločin nad Navaljnim koji se u međuvremenu oporavio. Kremlj je u srijedu objavio da se Navaljni može vratiti u Rusiju poput svakog drugog građanina.

ALEKSEJ NAVALJNI PUŠTEN IZ BERLINSKE BOLNICE NAKON 32 DANA: ‘Liječnici vjeruju u njegovo potpuno ozdravljenje’; oglasio se i Kremlj

Razljutio Macrona

No, pokušaj Vladimira Putina da francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu objasni detalje oko trovanja Navaljnog prošao je toliko loše da je potencijalno ozbiljno ugrozio ruske odnose s europskim zemljama, doznaje Business Insider od obavještajnih izvora iz Francuske. Naime, Putin je francuskom kolegi pokušao objasniti da se Navaljni sam otrovao kako bi diskreditirao Rusiju na međunarodnoj političkoj sceni. Francuski obavještajac je anonimno medijima poručio da se Macron na taj Putinov zaključak ozbiljno naljutio, iako nije sklon izravnom suprotstavljanju Rusiji.

“Europski vođe su cinični prema Putinu kada su u pitanju ovakvi događaji. Ali Macron ima ogroman ego i sebe smatra nekim koga ne možete zaje******. Očekivao je da će mu biti rečeno da je to neko unutarnje pitanje, potencijalno neka ilegalna operacija nekog podređenog koja se istražuje, možda sugerirajući mogućnost da su neki Čečeni to učinili bez njegova znanja i odobrenja. Macron je primio poziv očekujući ovakvo tipično ponašanje, ali se naslušao totalnih gluposti o tome kako si je Navaljni sam ubrizgao smrtonosni agens koji se nalazi samo u najsigurnijim ruskim vojnim zalihama”, rekao je obavještajac.

ALEKSEJ NAVALJNI SE PROBUDIO IZ KOME: Tvrdi da ga je Putin otrovao, Kremlj odbacuje optužbe, a njemačka bolnica kaže da se još ne zna

Igre oko Sjevernog toka

Iz njegovih usta moglo se doznati i kako je Macron bijesan zbog takvog objašnjenja te kako će se vjerojatno prikloniti Angeli Merkel u nastojanjima da obustavi projekt Sjevernog toka ako to odluči. Naime, tenzije između Rusije i europskog Zapada već godinama prijete realizaciji projekta podvodnog plinovoda koji bi trebao spojiti Rusiju i Njemačku. Merkel je pod velikim pritiskom da iskoristi Sjeverni tok kako bi od Rusa izvukla neke važne odgovore. Njemački obavještajci su to odbili komentirati, no njihov kolega iz jedne srednjoeuropske zemlje, koji usko s njima surađuje, također je anonimno poručio kako Europa možda i neće imati drugog izbora osim da djeluje.

“Macron i Merkel trenutno se imaju čime baviti, a oboje su ljuti što ih je Putin stavio u takvu poziciju i što se prema njima odnosi s takvim prezirom. Krivljenje Njemačke i Navaljnog zbog uklanjanja dokaza razbjesnilo je Merkel, a sugeriranje da je Navalni to sam sebi učinio, vjerojatno je Macronu dalo aneurizmu”, rekao je srednjoeuropski dužnosnik.

NAVALJNI TRAŽI DA RUSIJA DA I ODJEĆU: Tvrdi da je otrov nađen i na njemu: ‘Prije nego što su me poslali u Njemačku, skinuli su me golog….’

Čekanje američke pomoći

Dodao je da se “snažna, ujedinjena koalicija Njemačke, Francuske i ostalih članica EU može suprotstaviti Putinu, ali puno jače i učinkovitije ako je predsjednik Sjedinjenih Država predan sudionik”.

“Ali iz razgovora s njemačkim kolegama ima smisla da američki izbori prilično utječu na procjene svih. Trenutno nitko nema previše povjerenja u SAD kao partnera u takvom naporu, ali to bi se moglo promijeniti nakon izbora”, poručio je obavještajac.