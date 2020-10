JE LI S TRUMPOM SVE U REDU? Zaraženi američki predsjednik u sat vremena objavio hrpu tvitova. Svi su napisani velikim slovima…

Nakon što je zgrozio jedan dio javnosti kada je usred liječenja Covida 19 nakratko izašao iz vojne bolnice Walter Reed kako bi iz automobila pozdravio svoje pristaše, američki predsjednik Donald Trump je danas zatrpao Twitter objavama u kojima je ukratko objasnio zašto bi Amerikanci trebali glasati baš za njega. Zanimljivo, u sat vremena objavio je čak 17 tvitova i to ih je sve napisao velikim slovima.

“Glasujem za Donalda Trumpa. Moj otac je sindikalni radnik i njegovih se 401K utrostručilo za vrijeme predsjednika Trumpa”, prenio je izjavu svog obožavatelja te dodao da se burza sprema za nove vrhunce. “Sljedeća godina bit će najbolja ikad. GLASAJTE, GLASAJTE, GLASAJTE !!!!!”, napisao je Trump u jednom komentaru.

