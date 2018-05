JE LI S ABRAMOVIČEM STIGAO KRAJ ZA RUSKI NOVAC U VELIKOJ BRITANIJI? ‘Kremlj ga ne štiti, a London ne želi prljav novac iz Rusije’

Ako Abramovič izgubi ovu bitku za vizu, Preobraženski dodaje da će to značiti kraj poslovanja u Londonu za čak 700 ruskih biznismena.

Ruski poduzetnici morat će dokazati zakonitost svojih prihoda kako ne bi ostali bez vize poput milijardera Romana Abramoviča, vlasnika nogometnog kluba Chelsea.

Nakon okretanja glave, Velika Britanija više ne želi prljavi ruski novac

Njegova je investitorska viza istekla u travnju, a još uvijek nije produžena. Kremlj ga ne štiti, a Velika Britanija više ne želi prljavi novac iz Rusije, iako su do sada okretali glavu na porijeklo novca ako on potiče tamošnje gospodarstvo piše Deutsche Welle. Britanski mediji pišu da je Abramovič ‘simbol čišćenja’, nakon što su ga smatrali simbolom promocije ruskog biznisa u inozemstvu. Osim toga, britansko je pravosuđe u procesu između njega i oligarha Borisa Berezovskog saznalo mnogo toga o funkcioniranju biznisa u Rusiji. U tom je procesu Abramovič pobijedio, no reputacija mu je pred britanskim pravosuđem zauvijek uništena.

Propast britanskog poslovanja ruskih bogataša?

Unatoč tome, viza mu je bila produžena, no sada je došlo do promjene političkog raspoloženja pa mu Britanci neće produžiti vizu dok ne dokaže legalnost svojeg poslovanja. To je uzbunilo mnoge druge ruske milijunaše i milijardere. Politolog i stručnjak za središnju i istočnu Europu Ivan Preobraženski smatra da Zapadu više ne odgovara to da se ruski biznismeni riječima distanciraju od Kremlja, a da mu u stvarnosti pomažu kada su u pitanju politički projekti u inozemstvu. Dodaje da su mnogima od njih korijeni i dalje u Rusiji, a Kremlj ih je voljan zaštititi samo ako kapital vrate u Rusiju.

Ako Abramovič izgubi ovu bitku za vizu, Preobraženski dodaje da će to značiti kraj poslovanja u Londonu za čak 700 ruskih biznismena. S obzirom da nagađanja o mogućoj prodaji nogometnog kluba Chelsea, takav je scenarij sve izgledniji, piše Deutsche Welle.