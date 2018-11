JE LI RUSIJA PREŠLA GRANICU? Arogantan čin u Azovskom moru mogao bi otvoriti novi front, uključit će se NATO i UN?

Ruski analitičari tvrde kako potez nema smisla jer je službeni Kremlj postigao što je želio kada su destabilizirali zemlju dajući podršku separatistima

Sukob Rusije i Ukrajine kod Kerčkih vrata u kojem je Rusija pucala na ukrajinske brodove i potom ih zaplijenila mogao bi se pretvoriti u krizu u koju će biti uvučen NATO i Ujedinjeni narodi, piše New York Times.

Nova fronta?

Pucnjava u kojoj je ozlijeđeno barem troje vojnika je prvi vojni konflikt između dvije zemlje još od početka sukoba 2014. godine kada su ruske snage aneksirale Krim. Naime, već gotovo pet godina ukrajinska vojska vodi otvoreni sukob sa separatistima kojeg podupire Moskva u regiji Donbas. U tom je razdoblju poginulo više od deset tisuća ljudi, a sukob na području Kerčkih vrata otvara potencijalno novu frontu.

Teške optužbe Moskve

Ukrajinska opozicija kao i službeni Kremlj optužuju ukrajinskog predsjednika Petro Porošenko za insceniranje sukoba kako bi osigurao pobjedu na predsjedničkim izborima koje će se održati 31. ožujka s obzirom da Porošenko će u ovom situaciji zbog svoje nepopularnosti izgubiti izbore.

Porošenko je u ukrajinskom parlamentu zatražio proglašenje izvanrednog stanja iako je vojska već u stanju pune pripravnosti. Ukrajinski predsjednik izjavio je kako je napad na brodove nova razina agresije u ‘hibridnom ratu Rusije protiv Ukrajine’.

Nakon što je Porošenko pristao smanjiti razinu izvanrednog stanja, većina zastupnika ukrajinskog parlamenta glasala je za mjere.

Međunarodna reakcija

Međunarodna zajednica dala je podršku Ukrajini, što zbog toga da naglasi međunarodnu izlociju Rusije kada je riječ o sukobu s Ukrajinom i želje da zaštite međunarodne pomorske konvencije.

“Ono što ste jučer vidjeli je vrlo ozbiljno, jer ste vidjeli kako je Rusija otvoreno koristila svoju vojnu snagu”, izjavio je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg i dodao: “Ovo eskalira situaciju regiji i potvrđuje uzorak ponašanja kakav smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina.”

U posljednjih nekoliko godina NATO povećava svoju prisutnost u regiji, istaknuo je Stoltenberg i pozvao je Rusiju da omogući slobodno kretanje ukrajinskim brodovima kroz Kerčka vrata.

Vijeće sigurnosti

Rusija je pozvala hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u pokušaju da prisili raspravu o onome što su oni nazvali “ukrajinskim kršenjem ruskih teritorijalnih voda”, međutim zapadne zemlje vrlo brzo se okrenule raspravu u kritiku Rusije zbog njezinih postupaka protiv Ukrajine od 2014. godine.

“Blokiranje zakonitog prolaza ukrajinskih brodova kroz Kerčka vrata je kršenje međunarodnog zakona To je arogantni čin koji međunarodna zajednica mora osuditi i nikada prihvatiti,” izjavila je američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodnima Nikki Haley, piše New York Times.

Brojne europske zemlje pozvale su Rusiju na oslobađanje brodova i posade, a neki pozivaju na nove sakcije protiv Rusije.

Potez službenog Kremlja

Rusija je pokušala ublažiti situaciju micanjem starog teretnog broda koji je blokirao prolaz kroz Kerčka vrata i omogućujući nastavak komercijalnog prometa. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Ukrajinu za stvaranje prijetnje teretnom prometu kršenjem međunarodnih pomorskih zakona i stvaranjem krize zbog potrebe domaće političke scene.

Ruski analitičari tvrde kako potez nema smisla jer je službeni Kremlj postigao što je želio kada su destabilizirali zemlju davajući podršku separatistima. Iako bi možda Vladimir Putin dobio podršku domaće javnosti, analitičari smatraju kako bi time i riskirao nove sankcije Zapada.

Sporazum iz 2003. godine

Teritorijalni sukob između dviju zemalja teško da će biti riješiv s obzirom da obje zemlje imaju različite interpretacije kontrole nad teritorijalnim vodama krimskog poluotoka. Obje strane nastoje se prikazati pred međunarodnom javnosti kao zaštitnike normalnog prometa iz Crnog u Azovsko more.

Obje zemlje potpisale su 2003. sporazum prema kojem obje imaju pravo prolaska, međutim u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do toga obje strane maltretiraju međusobne brodove.

Most vrijedan 7,5 milijardi

Ove godine 7,5 milijardi dolara pušten ruski most preko Kerčkih vrata povezao je Rusiju s Krimom, te služi kao idealno sredstvom blokade područja kao što se pokazalo u nedjelju kada je ruski teretni brod blokirao promet.

Ruski kolumnist Oleg Kashin tvrdi kako je Azečko more idealno za političko pokazivanje snaga i kako je to više ekstenzija neprekidnih sukoba u istočnoj Ukrajini nego početak rata, piše New York Times.