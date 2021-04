JE LI OVO NAJŽEŠĆA PORUKA PAPE FRANJE DOSAD? ‘Sada je vrijeme za djelovanje. Ako ne izađemo bolji, ići ćemo putem samouništenja’

Papa Franjo je u poruci za Dan planeta Zemlje istaknuo da je svijet ‘na rubu’ i da prirodu prirodu treba poštivati jer ‘više neće opraštati’, dodavši da ‘ako ne izađemo bolji’ iz tog procesa, ‘ići ćemo putem samouništenja’

Papa Franjo u četvrtak je u poruci za Dan planeta Zemlje poručio da je svijet “na rubu“ i da čovječanstvo mora izbjeći “put samouništenja“. Franjo je od svojeg izbora 2013. više puta govorio o potrebi zaštite okoliša, a u četvrtak je objavio dvije videoporuke, jednu u povodu Dana planeta Zemlje, a drugu za sastanak na vrhu na temu klimatskih promjena čiji je domaćin američki predsjednik Joe Biden.

‘Prirodu treba poštivati’

“Sada je vrijeme za djelovanje. Na rubu smo“, rekao je katolički poglavar koji podržava zaključak znanstvenika da je globalno zagrijavanje dijelom uzrokovao čovjek. Govoreći o kombinaciji pandemije covida-19 i posljedica klimatskih promjena, Franjo je istaknuo da prirodu treba poštivati jer “više neće opraštati“.

“Kada krene uništavanje prirode, to je teško zaustaviti. No, još imamo vremena i bit ćemo otporniji ako ćemo raditi zajedno, a ne sami“. “Iz kriza se ne izlazi isti, bit ćemo ili bolji ili gori. To je izazov, a ako ne izađemo bolji, ići ćemo putem samouništenja“, upozorio je Papa.

Osvrnuo se i na politiku

Franjo je kazao i kako je sad vrijeme za inovacije i kreativna rješenja, pa je pozvao političke čelnike da djeluju hrabro i pravedno. U poruci za klimatski samit poručio je da ljudi trebaju “brinuti o prirodi kako bi ona brinula o nama“.

Događaj kojem je domaćin Biden, a koji bi trebao vratiti SAD na položaj svjetskog predvodnika borbe protiv klimatskih promjena nakon što je bivši predsjednik Donald Trump napustio Pariški klimatski sporazum, Franjo je proglasio “divnim“. Papa je kritizirao Trumpa što je napustio taj svjetski dogovor o borbi protiv klimatskih promjena te je pozdravio odluku Washingtona, pod novom Bidenovom vladom, da se vrati u sporazum.

