‘JE LI NJEMAČKA PREDVIDJELA COVID-19?’ Službeni dokument iz 2012. postao temelj za teoriju zavjere koja se širi i kod nas

Je li njemačka vlada prognozirala pojavu koronavirusa još prije osam godina? Jedan službeni dokument je plodno tlo za špekulacije koje se šire i u Hrvatskoj

Sedam milijuna mrtvih u tri godine, nestašice hrane i preopterećeni zdravstveni sustav koji neće moći zbrinuti sve pacijente, pa će mnogi zbog toga umrijeti.

To je scenarij iz ‘Analize rizika za zaštitu stanovništva’ njemačke Vlade iz 2012. godine u kojoj se razrađuju mjere i posljedice dviju mogućih prirodnih katastrofa: poplave i pandemije. Dio analize pod naslovom ‘Pandemija virusa Modi-SARS’ izradio je ugledni njemački institut Robert Koch u suradnji s nadležnim državnim službama. U njemu se razrađuje scenarij pojave nove vrste SARS-a u jugoistočnoj Aziji i to prelaskom s divljih životinja koje se prodaju na tamošnjim tržnicama na čovjeka. Navodi se da bi teoretski taj novi virus iz Azije u veljači mogao dospjeti do Europe te da bi u tom slučaju u Njemačkoj vrhunac epidemije bio u travnju. Nakon toga bi, prema toj prognozi, bilo potrebno barem tri godine za izlazak iz krize.

Zašto baš Modi-SARS?

Zvuči poznato? Da, i zato se ovaj dokument proteklih tjedana rado koristi kao temelj za raznorazne teorije zavjere. Tako u jednom članku na portalu Wallstreet-Online autor i youtuber Heiko Schrang tvrdi da u vezi s novim koronavirusom postoji ‘tajni plan njemačke vlade’ iz 2012. Isto sugerira i južnoafrički profesor Walter Veith. Obojica ističu činjenicu da je pandemija kojom se bavi dokument skoro identična sa sadašnjim stanjem.

Naravno, mnogima se nameće pitanje: Nije li to stvarno čudna koincidencija? Je li njemačka vlada znala da će se pojaviti novi koronavirus, i ako jest, što se krije iza toga?

Ništa. Naime, takve scenarije stvaraju stručnjaci na temelju nekih realističnih mogućnosti (pandemije, poplave, suše) kako bi država i društvo bili pripremljeni na moguću kriznu situaciju. Osim toga, ovaj dokument nije nikakav ‘tajni plan’ nego svima dostupno izvješće Saveznog ureda za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama.

Ne poklapa se baš sve

Tragom tih teorija zavjere krenuo je i neovisni portal za istraživačko novinarstvo Correctiv. Na njegov upit iz instituta Robert Koch pojašnjavaju: “Izbor virusa sličnog SARS-u uslijedio je među ostalim i zato što je prirodna varijanta tog virusa 2003. godine vrlo brzo dovela različite zdravstvene sustave do njihovih krajnjih granica.” Time se mislilo na širenje teške bolesti dišnih putova SARS od koje je 2002./2003. u 30 zemalja oboljelo više od 8.000 i umrlo oko 800 ljudi.

Iako se scenarij iz Analize rizika u mnogočemu poklapa sa sadašnjom situacijom, ima i odmaka. Recimo, u scenariju stručnjaci polaze od toga da će novi virus podjednako opasno ugroziti sve starosne skupine stanovništva, a ne samo one najstarije i kronično bolesne, a polazi se i od smrtnosti od 10 posto, što se na sreću nije ostvarilo.

Sporni profesor Veith

Unatoč logičnim objašnjenjima spomenuti profesor Veith u videu na Youtubeu koji se dijeli po društvenim mrežama u regiji taj dokument citira kao dokaz za postojanje plana da će se pandemija iskoristiti kao povod za uvođenje izvanrednog stanja, a potom i “vojne uprave”. U zabrani okupljanja zbog sprečavanja širenja virusa on vidi mjeru za kontrolu ljudi. U Srbiji se već vuku paralele između tih prognoza i proglašavanja izvanrednog stanja.

Tko je Walter Veith? Riječ je o južnoafričkom profesoru zoologije koji je zbog odstupanja od teorije evolucije izgubio katedru na Sveučilištu Kaapstad. On je pripadnik Crkve adventista sedmog dana kojem je njemački ogranak te crkve zabranio držanje predavanja u prostorijama adventističke crkvene zajednice zbog, kako ističu njegovi kritičari, “nedostatka ozbiljnog pristupa, neodgovornosti i populizma”. Danas drži predavanja širom svijeta kao najprominentniji referent adventističkog misionarskog centra Amazing Discoveries.

No to se u medijima u regiji koji ga citiraju ne navodi, nego ga tako srbijanski tabloid Alo predstavlja kao “istaknutog znanstvenika i uspješnog pisca koji svojim predavanjima oduševljava ljude u Africi, Europi, Americi i Australiji”.

Strah kao razlog za vjerovanje u fake news

Veith u svojim video-snimkama također podsjeća, a društvene mreže i neki mediji u regiji rado prenose, da je njemački pulmolog i bivši parlamentarni zastupnik Socijaldemokratske stranke Njemačke Wolfgang Wodarg izrazio čuđenje zbog razmjera dosad poduzetih mjera.

I on dobiva medijski prostor za svoje tvrdnje da ovaj virus nije ništa novo te da su mjere za suzbijanje njegovog širenja pretjerane. U video-snimkama na Youtubu, koje bilježe stotine tisuća pregleda, iznosi razne teze, među ostalim i onu da iza pojave ovog virusa stoje financijski i politički interesi. Za te teze mu je platformu u ožujku ponudio i ugledni politički tv-magazin njemačkog javnog servisa ZDF ‘Frontal 21’. Nekoliko medija, među kojima i središnji javni servis ARD, je korak po korak demantiralo Wodargove teze ali ovaj liječnik, zbog svoje pozadine, još uvijek ima mnogo pobornika.

Stručnjakinja za teorije zavjere Giulia Silberberger u izjavi za njemačku novinsku agenciju DPA poziva medije da prestanu širiti teorije zavjere. Ona ističe da trenutačna situacija kod mnogih ljudi stvara veliku nesigurnost i strah te dodaje: “Upravo zato je tako mnogo ljudi sklono vjerovanju u fake news i navodne stručnjake koji ih žele uvjeriti da je virus nastao u laboratoriju.”

