JE LI MOGUĆE? Tijelo muškarca koji je nestao prije deset godina pronađeno u zamrzivaču trgovine gdje je radio

U No Frills Supermarketu u Iowi pronađeno je tijelo zaglavljeno u razmaku od 18 inča (što je otprilike 45.72 centimetra) iza zamrzivača supermarketa identificirano je kao radnik iz iste trgovine koji je nestao prije 10 godina, piše Independent. Policija kaže da DNK analiza pokazuje da posmrtni ostaci pronađeni tom dućanu pripadaju Larryju Elyju Murillu-Moncadi (25), javlja Mirror.

Larryjev nestanak prijavili su njegovi roditelji u studenom 2009., a on je otišao iz njihove kuće nakon svađe i to za vrijeme snježne oluje. Prema javljanju CNN-a, roditelji su rekli da se njihov sin tada vrlo čudno i iracionalno ponašao i smatrali su da je to povezano s lijekovima koje je počeo piti. Policijska uprava grada Bluffsa objavila je da je čovjek pao pao u razmak od oko 18 inča širok između leda i zida.

Prema pisanju stranih medija, u slučaju da je 25-godišnjak zvao upomoć, nitko ga nije mogao čuti zbog buke koja se odvijala u dućanu zbog radova. Obdukcija je pokazala da nema tragova nasilne smrti i zato su ovo proglasili slučajnom smrću.