JE LI MOGUĆE? Ovi ljudi u Srbiji mjesečno ‘dižu’ gotovo 57.000 kuna – evo zašto su toliko traženi

Najplaćeniji programer kod ‘susjeda’ mjesečno zaradi preko 7.500 eura

Mjesečna primanja programera u Srbiji dosežu iznos od 7.500 eura, dok prosječna plaća njihovih IT stručnjaka ne premašuje iznos od 1.200 eura.

Pokazuje to službena statistika Republičkog zavoda za statistiku (RZS), a podaci pokazuju da programeri i osobe zaposlene u IT sektoru godinama stoje na vrhu liste po visini plaće, prenosi Blic.

Plaće im iznose u prosjeku oko 150.000 dinara mjesečno. Istovremeno, podaci HelloWorld.rs, vodeće stranice za zapošljavanje IT stručnjaka u Srbiji, pokazuju da je prosječna zarada u IT-u 1.225 eura. Njihove analize pokazuju da najplaćeniji programer kod “susjeda” mjesečno zaradi preko 7.500 eura.

Najveće plaće imaju IT-evci u Beogradu

Taj programer bavi se razvojem i održavanjem pouzdanih i efikasnih softverskih sustava, odnosno bavi se softverskim inženjerstvom, no gdje ima toliku zaradu nije objavljeno, piše Blic. Bez obzira na to koja je vrsta posla u pitanju, plaće u IT-u u Srbiji generalno jesu visoke te se kreću od 736 eura mjesečno za juniore do 1.724 eura za seniore programere.

Gledano po sektorima, najveću zaradu ostvaruje tim leader, čovjek koji nadgleda rad tehničkog osoblja kompanije. On mjesečno “diže” u prosjeku 2.520 eura. Druga pozicija odnosi se na čovjeka uklanja sve što usporava ili blokira tim u isporuci proizvoda te njegova mjesečna plaća iznosi 2.300 eura. Nakon njih nalazi se idejni arhitekt s plaćom od 2.224 eura, a na zadnjem mjestu smjestio se generalni tehnički direktor s prosječnom mjesečnom zaradom od 2.029 eura.

Kada se promatraju najveće plaće u IT sektoru po gradovima u Srbiji, najviše se zarađuje u Beogradu (1.664 eura), u Nišu (1.229 eura) i Kragujevcu (1.196 eura). Na četvrtom mjestu je Novi Sad s mjesečnim primanjima od 1.104 eura dok je Subotica na petom mjestu s prosječnom zaradom od 831 eura, piše Blic.