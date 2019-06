JE LI ISTINA DA ZARAĐUJU BRUTALNU LOVU? Zaposlenici kruzera otkrili kolike cifre ‘okrenu’ u mjesec dana

Osim dobre plaće, radnici na kruzeru imaju osiguranu besplatnu zdravstvenu njegu i zaštitu, obroke, smještaj i druge pogodnosti koje možda nemaju u svojoj državi

Kada se govori o idealnim poslovima, u priči se od ljudi često može čuti da “radnici na kruzerima zarađuju brutalnu lovu”. Sada je konačno poznato kolika je to cifra jer su u razgovoru za Business Insider otkrili koliko zarađuju. Ono što se odmah može vidjeti jest da je velika razlika između plaće radnika koji zarađuje najviše i onog koji zarađuje najmanje na kruzeru.

Business Insider razgovarao je s 35 trenutačnih radnika na kruzeru koji mjesečno u prosjeku zarade od 500 do 10.000 dolara. To je iznos od 3295 do više od 65 tisuća kuna. Oko 40 posto ispitanih radnika kaže da im je zarada jednaka ili manja od 2000 dolara, što je iznos veći od 13 tisuća kuna.

Troškovi života na kruzeru su niži

Radnik u kuhinji na Carnival Cruise Lineu mjesečno zarađuje najmanje, dok prvi časnik na Royal Caribbean Internationalu ima najveća mjesečna primanja. Manje plaćeni radnici na kruzeru uglavnom dolaze iz zemalja u kojima radnici manje zarađuju nego u SAD-u, poput Kariba, Sjeverne Afrike, dijelova Azije i istočne Europe. Radnik čija je mjesečna plaća od 1600 do 1800 dolara mjesečno rekao je da na kruzeru zarađuje više nego u rodnom Čileu.

Zaposlenici kruzera mogu općenito zaraditi više novca nego radnici bazirani na kopnu zato što su im troškovi života niži. Ne moraju plaćati smještaj te se brinuti o hrani. Osim toga, imaju raspored takav da rade više sati pa između ostalog, tako mogu “natući” više novca. Prosječna plaća 35 zaposlenika kruzera koji su razgovarali s Business Insiderom bila je 2600 dolara. Tri su najveće kompanije kada su u pitanju kruzeri: Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises i Norwegian Cruise Line Holdings. Godišnje prihodi za 2018. radnici Carnival Corporationa zaradili su 16.622 dolara, oni na Royal Caribbean Cruisesu zaradili su 19.396 dolara, a zaposlenici Norwegian Cruise Line Holdingsa 20.101 dolar.

Osim dobre plaće, radnici na kruzeru imaju osiguranu besplatnu zdravstvenu njegu i zaštitu, obroke, smještaj i druge pogodnosti koje možda nemaju u svojoj državi. Nažalost, spomenute kompanije nisu odgovorile kada ih je Business Insider pitao za komentar u vezi plaća radnika.

