JE LI I HRVATSKA MOGLA USPJETI PO OVOM RECEPTU? Kriza je ovu zemlju bacila na koljena, ali uspjeli su se vratiti i to bolje od svih u EU

‘Imamo uravnotežen gospodarski rast, koji je praćen padom nezaposlenosti i smanjenjem nejednakosti. To je važno, jer želimo ne samo održivi rast, nego i inkluzivan rast, posebno sada, kada u mnogim dijelovima svijeta ima sve više nejednakosti’.

Nakon teške gospodarske krize, Portugal danas ima nadprosječnu stopu gospodarskog rasta u Europskoj uniji. Ona sada iznosi 2,7 posto i iznad je europskog prosijeka. 2011. je godine Portugal zbog krize uzeo kredit od 78 milijardi eura od EU-a i MMF-a, a samo tri godine kasnije, napustili su program pomoći.

Stranke se po nekim pitanjima ipak moraju složiti

Kako se ta zemlja uspješno oporavila, pojasnio je portugalski ministar gospodarstva Manuel Caldeira Cabral za Deutsche Welle. Cabral kaže da je njegova zemlja ukinula politiku štednje koja je blokirala stopu rasta, a istovremeno se nastavilo raditi na smanjivanju duga i konsolidaciji državnog proračuna. Građani imaju veći dohodak, no socijalna su davanja u granicama. Nakon zadobivanja povjerenja građana i investitora, uslijedio je program ‘capitalizar’ čiji je cilj bilo stvoriti bolje uvjete za gospodarstvo, a najviše za mala i srednja poduzeća. Cabral pojašnjava da su temelj gospodarskog rasta Portugala izvoz i rast investicija.

Važna je i suradnja među strankama. Iako se ne slažu o svim pitanjima, Cabral ističe da oko politike štednje mora postojati konsenzus svih stranaka. ‘To nam je omogućilo rješavanje mnogih problema koje smo svi smatrali presudnim za portugalsku ekonomiju: ponovno uspostavljanje gospodarskog rasta, bolje obrazovanje, stvaranje boljih uvjeta za život za sve građane. Možemo dakle surađivati, ali ipak se držimo i naših međusobnih razlika’, rekao je. Da su se i dalje držali politike štednje, smatra da ne bi došlo do nagloga gospodarskog rasta ili do povjerenja investitora. Ključ uspjeha u toj je situaciji, kaže Cabral, bio pronaći balans između fiskalne konsolidacije i gospodarskog rasta.



‘Snižavanje plaća je uvijek loše rješenje’

Uspjeh Portugal dijelom duguje i dobrim odnosima s Njemačkom, koja je jedan od najvećih investitora u Portugalu. Upitan za stabilnost državnog proračuna u situaciji povećanja minimalnog dohotka, portugalski ministar gospodarstva kaže da je vlada uvjerila građane da neće biti smanjivanja, a uz to su za one najsiromašije i najstarije i povećani troškovi. Iako je minimalna plaća porasla, kaže da portugalska izvozna industrija ne ovisi samo o razini plaća, već i o sposobnosti radnika, infrastrukturi i općenito dobrom funkcioniranju društva. Snižavanje plaća nije uvijek dobro rješenje.

‘Snižavanje plaća je uvijek najjednostavnije rješenje, ali to je uvijek i loše rješenje. Time se možda može povećati konkurentnost u kratkom roku, ali to nikada nije prava strategija za srednjoročnu i dugoročnu konkurentnost’, kaže Cabral za Deutsche Welle. Kada je riječ o startup tvrtkama, ministar Cabral kaže da one mijenjaju portugalsko društvo, a tvrdi i da je vlada shvatila da su mladi radnici kvalificiraniji od onih u dobi između 55 i 65 godina, ‘Upravo ta nova generacija mijenja društvo i privlači investitore iz inozemstva. Pored toga, mi smo stvorili instrumente koji financiraju tehnološki rast s ciljem podrške malim tvrtkama. Time otvaramo nova radna mjesta koja su potrebna ovoj mladoj generaciji’, objašnjava Cabral i dodaje da ta promjena znači i nova radna mjesta i za one starije i niže kvalificirane radnike.

‘Imamo uravnotežen gospodarski rast, koji je praćen padom nezaposlenosti i smanjenjem nejednakosti. To je važno, jer želimo ne samo održivi rast, nego i inkluzivan rast, posebno sada, kada u mnogim dijelovima svijeta ima sve više nejednakosti’, zaključuje.