JE LI ‘DRAGI VOĐA’ ZAISTA DOBRO? Dva navodno njegova pisma to potvrđuju, ali njega i dalje nema

Nakon što su sjevernokorejski mediji objavili dva pisma Kim Jong-una, sve se više zapetljava misterij njegovog izostanka iz javnog života te izolirane države

Sjevernokorejski mediji objavili su navodno pismo vođe Kim Jong-una koje je uputio južnoafričkom predsjedniku Cyrilu Ramaphosi kako bi mu čestitao Dan slobode. CNN javlja kako se ne može potvrditi autentičnost pisma, koje je datirano 27. travnja ove godine, u kojem stoji kako je sjevernokorejski vođa siguran da će se prijateljstvo dviju zemalja nastaviti produbljivati i razvijati.

Južnokorejski savjetnik predsjednika, Moon Chung-in, jučer je izjavio da je Kim Jong-un “živ i zdrav” unatoč spekulacijama o njegovom lošem zdravlju. Takve su se spekulacije pojavile nakon što Kim Jong-un 15. travnja nije sudjelovao na obljetnici rođenja svog djeda i osnivača Sjeverne Koreje Kim Il-sunga.

Obavještajci kažu da je dobro

No, južni su susjedi potvrdili kako se on nalazi u Wonsanu, odmaralištu na istoku svoje zemlje i to još od 13. travnja. Zanimljivo, potvrdili su kako su do tih informacija došli putem “kompleksnog obavještajnog procesa prikupljanja i obrade podataka”, kako je sročio južnokorejski ministar za ujedinjenje Kim Yeon-chul.

Glasine o narušenom Kimovu zdravlju dolaze na drugu obljetnicu samita predsjednika dviju Koreja u demilitariziranoj zoni. Iako je ranije postignut napredak, odnosi između dvije zemlje su zahladili kao i odnosi službenih Pyongyanga i Washingtona.

Prvotna informacija, koju su objavili na portalu sjevernokorejskih prebjega, Daily NK, glasila je da je “dragi vođa” u svojim srednjim tridesetim godinama, podvrgnut hitnoj operaciji srca zbog kroničnog pušenja, debljine i zamora. Anonimni američki dužnosnik je nedugo zatim rekao da je Kim “u velikoj opasnosti”, što je kasnije demantirao američki predsjednik Donald Trump.

Nije sposoban javno djelovati?

Državne novine Rodong Sinmun u ponedjeljak su izvijestile o drugom Kimovu pismu, ovoga puta upućenom radnicima na turističkom projektu Wonsan Kalma. Upravo je ondje satelit snimio fotografiju njegova vlaka na željezničkoj postaji. Andrej Lankov, direktor tvrtke Korea Risk, rekao je da bi svi napisi “trebali biti uzeti s rezervom”, no istaknuo je da je Kimov nestanak neuobičajen te da on “iz nekog razloga on nije sposoban javno djelovati”

I prethodna Kimova odsustva iz javnog života bila su povezana s njegovim zdravljem. Tako je prije šest godina izbivao šest tjedana, prije nego li se pojavio sa štapom. Kasnije su južnokorejski obavještajci rekli da je bio na operaciji uklanjanja ciste na gležnju.

