Djevojčica Danka Ilić (2) nestala je prošlog utorka u Banjskom polju kod Bora. Već osam dana traje intenzivna potraga za djevojčicom, a u istragu se uključio i Interpol. U međuvremenu se pojavila i snimka iz Beča na kojoj je djevojčica slične dobi kao Danka u pratnji dvije Rumunjke. Bečka policija sve istražuje, ali za sada ne otkivaju detalje.

Majka je nakon nestanka Danke ispričala da se djevojčici izgubio svaki trag dok je ona išla dati vode starijem djetetu. Policija je do sada pretražila okolinu kuće, podzemne kanale, šahtove i šume, no nisu pronašli nikakve tragove koji bi otkrili gdje je malena Danka. U velikoj akciji sudjelovalo je više stotina ljudi, korišteni su dronovi, helikopteri s termovizijskom kamerom, a u pomoć su pristigli i potražni psi. U potragu za djevojčicom uključio se i Interpol, a roditelji su više puta biti u policiji na razgovorima.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Usporedno vještačenje bi moglo otkriti je li djevojčica na snimci Danka?

17.20 - Iako je snimka iz Beča loše kvalitete, usporednim vještačenjem bi se moglo utvrditi je li djevojčica na snimci Danka, rekao je sudski vještak dr. Ljubiša Božić za Kurir.

Takvo vještačenje uglavnom rade dvije osobe, rekao je Božić. Jedna osoba tehnički "izvlači" i uspoređuje kadrove koji bi najviše odgovarali postojećoj fotografiji djevojčice, a druga radi usporedbu. "Svaki detalj je važan, i bez obzira na kvalitetu snimke, sa sigurnošću se može utvrditi je li to ona. Usporede se crte lica, izgled čela, usne školjke, nepravilnosti, nos, oblik glave, sve što je jedinstveno", objasnio je sudski vještak. Važna karakteristika može biti i kosa.

Bečka policija o djevojčici Danki

15.10 - Bečka policija za Danas.hr poslala je odgovor na upit o dvogodišnjoj Danki zbog snimke koja je nastala u Beču, a koja je objavljena u nedjelju i na kojoj je dijete slično nestaloj djevojčici.

"Točne okolnosti, posebice radi li se doista o nestaloj djevojci, predmet je istrage koja je u tijeku. Državna kriminalistička policija Beča provodi istragu", napisali su.

MUP Srbije demantirao srpske tabloide

13.45 - Srpski mediji prenose da je MUP u potpunosti demantirao navode koje je iznio portal Informer.

Podsjetimo, srpski tabloid napisao je da je "nakon vještačenja telefona majke nestale Danke Ilić otkriveno da je ona neposredno prije nestanka djeteta na internetu tražila granični prijelaz između Srbije i Rumunjske. Također, majka je pretraživala i kolika je kazna za neka određena kaznena djela."

Dankina majka Ivana oglasila se o svemu što se sada događa.

13.10 - Ivana navodi da su suprug i ona zajedno, da se bore svaki dan da im se dijete što prije vrati kući, ali i da danima o njoj izlaze brojne nebuloze. "Držimo se koliko možemo, samo da se Danka što prije pronađe. Čekamo da se sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno, i odgovoriti na sve uvrede, prozivke, nebuloze. Zato se mi ne oglašavamo. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga", kazala je Ivana.

U automobilu koji je prešao GP bile dvije žene?

12:03 - Kako javlja Informer navodno je policija pregledom kamera utvrdila da je automobil prošao granični prijelaz i da su u njemu bile osobe koje liče na ženske osobe sa snimke iz Beča.

Hrpa policije u Banjskom polju

11:29 - Veliki broj policajaca je u naselju Banjsko polje, javlja Telegraf. Policija ide od kuće do kuće. Dio je u uniformama, a dio u civilu.

Blic javlja da dio policajaca ima i lopate u rukama, a prema riječima reportera "Blica" oni su i jedno vrijeme kopali. Pregledavaju se podrumi, prostorije...

Majka prije nestanka pretraživala GP između Srbije i Rumunjske?

11:25 - Nakon vještačenja telefona majke nestale Danke Ilić otkriveno je da je ona neposredno prije nestanka djeteta na internetu tražila granični prijelaz između Srbije i Rumunjske, doznaje Informer. Također, majka je pretraživala i kolika je kazna za neka određena kaznena djela.

Uzeti su svi snimci svih mogućih kamera

11:26 - Načelnica policije Bojana Otović Pjanović u vezi sa nestankom Danke također je kazala da ne može da govoriti tko su osumnjičeni, kaže Blic.

"Tko su osumnjičeni, ne mogu govoriti jer to ne bi bilo niti profesionalno, niti odgovorno. Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi! Uzeti su svi snimci svih mogućih kamera, provjerava se sve i ne radi se to samo u Boru nego i u policijskim upravama kako u okolnim gradovima, ali i u Beogradu, i to 24 sata, u smjenskom radu", kazala je.

Ističe i da se istraga i pretraga terena nije vodila samo u tom užem krugu mjesta događaja, već i da je proširena na sve moguće granične prijelaze, pristupe, puteve koje vode do graničnih prijelaza kako bi se eliminirala svaka mogućnost da bi netko mogao napustiti državu.

Navodi i da su uzeti su svi mogući snimci svih mogućih kamera.

Očekuje se priopćenje bečke policije

10:55 - Dopisnica RTS-a iz Beča javlja kako je bečka policija najavila da će se danas očitovati povodom snimke koju je snimio srpski državljanin. Još se ne zna što će biti objavljeno jer su informacije u tijeku. Policija traga za ženama na snimci, ali pošto se ne vide lica, traže ih na osnovu fotorobota.

Srpska sobarica iz Beča kaže da je već vidjela Rumunjke

10:51 - Za Telegraf je sobarica iz Beča, koja je kao i cijeli austrijski narod, uznemirena snimkom Rumunjki s djetetom koje podsjeća na nestalu Danku Ilić (2) kazala otkrila je da je već vidjela slike Rumnjki. "Uvjerena sam da sam i ranije vidjela slike tih Rumunjki u gradu, da su već poznate austrijskoj policiji. Mislim da su osobe nalik njima tražili zbog raznih stvari", kazala je.

Drugačije jutro nego inače

9:50 - Telegraf.rs. javlja da po prvi put otkako je krenula potraga za dvogodišnjom Dankom, policijska ophodnja nije na raskrižju na ulazu u selo.

Dodaju da nema ni policajaca koji su dosad legitimirali građane u centru naselja ispred zgrada. No svejedno su parkirane dvije marice i dva policijska automobila.

Foto: Telegraf.rs. Foto: Telegraf.rs.

Istraga je dinamična, imamo veliki broj provjera

8:43 - Načelnica policije Bojana Otović Pjanović rekla je za RTS da ne može govoriti o konkretnim podacima iz istrage, kao ni o osumnjičenima, ali ističe da je potraga za nestalom Dankom u tijeku i da su poznate sve činjenice i sve osobe koje se mogu privesti u vezi s nestankom dvogodišnje djevojčice.

"Ne isključujemo niti jednu mogućnost, istraga je dinamična, imamo veliki broj provjera, velika je količina materijala i provjerava se i najmanja indicija da se neka osoba može povezati… Postupit ćemo kada dobijemo nedvojbenu činjenicu da se netko ne može dovesti u vezu s nestankom", rekla je Otović Pjanović.

Govoreći o poligrafu, navela je kako zakon ne dopušta da se trudnica podvrgne poligrafu. Također napominje da se takvo testiranje ne može koristiti kao dokaz. "To testiranje se ne koristi kao dokaz, ono samo može usmjeriti istragu na određene okolnosti u jednom trenutku, da znamo što još možemo učiniti", rekla je Otović Pjanović.

Čeka se da austrijska policija objavi identitet osoba sa snimke

8:35 - Marko Blagojević, veleposlanik Srbije u Beču, u "Jutro na Blic" istaknuo je kako se očekuje da policija u Austriji obavijesti o identitetu osoba sa snimke. "Srpska dijaspora se nalazi u velikom broju ovdje, ono što je važno prate se vijesti iz Srbije i bilo je važno da ih obavijestimo o ovoj snimci i da postoji mogućnost da se Danka nalazi u Austriji. Sada su i mediji u Austriji počeli to objavljivati", kazao je Blagojević. Ističe da je svakodnevno u kontaktu s policijom Austrije i da svi puno rade na pronalasku djevojčice.

Policija i dalje pretražuje teren u oko kuće

8:30 - U Banjskom polju kod Bora, gdje je nestala Danka Ilić, policija i dalje pretražuje teren. Policija je i danas ispred kuće u kojoj je nestalo dijete , javlja dopisnik RTS-a. Pretražuju se i kuće ljudi koji tamo ne žive.

Zašto su roditelji više puta ispitivani?

6:43 - "Mi smo puno puta izlazili s ocem i majkom na mjesto događaja, što je logično, a logično i je da su oni više puta saslušavani. Radi se preispitivanje svih činjenica i okolnosti i moramo odraditi rekonstrukciju događaja da bismo bili sigurni kako je moglo doći da dijete s određene površine prostora napusti krug prostora", rekla je Bojana Otović Pjanović iz MUP-a Srbije za TV Pink, javlja Blic.

Oglasio se i MUP Crne Gore

6:34 - Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore priopćilo je u ponedjeljak da je u tijeku potraga za nestalom djevojčicom Dankom Ilić (2) iz Srbije i zamolilo građane Crne Gore da ako imaju informacije o nestaloj djevojčici da o tome odmah obavijeste nadležne. Iz crnogorskog MUP-a su podsjetili da je u vezi s nestankom Danke Ilić Interpol raspisao žutu tjeralicu.

Istraga je proširena

6:00 - Nakon analize svega što je do sada urađeno u potrazi za dvogodišnjim Dankom Ilićem, proširena je istraga na području Srbije, rekla je za RTS Bojana Otović Pjanović iz MUP-a.

Helikopteri MUP-a nadlijetali su šire područje nestanka djevojčice. Ekipe MUP-a pretražile su okolinu kuće, tunel, podzemne kanale i okna, šumu i nisu pronašle nikakve tragove koji bi ukazivali da je djevojka tu.

MUP nastavlja s operativnim radom.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Danka snimljena u Beču ili je to neka druga djevojčica neopisivo nalik njoj?