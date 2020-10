JAVIO SE TRUMP: ‘Dobro sam’; Anonimni izvor tvrdi: ‘Neki znakovi su jako zabrinjavajući, idućih 48 sati bi moglo biti kritično’

Američki predsjednik Donald Trump nije još na putu sigurnog oporavka od covida-19 i neki od njegovih vitalnih znakova u zadnja 24 sata bili su jako zabrinjavajući, rekao je u subotu izvor dobro upoznat s njegovim zdravstvenim stanjem.

Ocjena tog izvora u suprotnosti je s mišljenjem liječničkog tima koji je na konferenciji za novinare u subotu ustvrdio da je američki predsjednik “jako dobro”. Jedan od tih liječnika rekao je da im je Trump kazao: “Osjećam se kao da bih mogao danas odšetati odavde”.

Izvor, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da će idućih 48 sati biti kritično kada je riječ o Trumpovu zdravlju.

Trump je u petak smješten u vojnu bolnicu Walter Reed nedaleko od Washingtona, nekoliko sati nakon što je potvrđeno da je obolio od covida-19.

Liječnik Bijele kuće Sean P. Conley rekao je novinarima ispred bolnice u subotu da Trump nema problema s disanjem i da trenutačno ne dobiva kisik.

“Tim i ja jako smo zadovoljni predsjednikovim napretkom”, rekao je. Nije želio reći kada bi Trump mogao biti otpušten iz bolnice.

Bijela kuća je objavila da će Trump (74) raditi u posebnom apartmanu bolnice idućih nekoliko dana iz opreza. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u subotu kako je uvjeren da će se Trump brzo oporaviti.

Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je Trumpu i njegovoj supruzi koja je također zaražena poruku u kojoj im je zaželio da se brzo oporave, objavila je kineska televizija.

Iz bolnice se oglasio i predsjednik SAD-a Donald Trump.

“Liječnici, sestre i cjelokupno odlično medicinsko osoblje u bolnici Walter Reed, kao i ostali koji su im se pridružili iz drugih institucija, su fantastični. Napravljen je ogroman napredak u borbi protiv ove kuge u posljednjih 6 mjeseci. Uz njihovu pomoć, osjećam se dobro”, napisao je američki predsjednik.

